Filmska pljačka u Svilajncu: Razbojnici odnijeli nakit i keš vrijedan 3,5 miliona

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Jagodini uhapsili su D. K. (36) iz Smederevske Palanke zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa.

Sumnja se da je on u novembru prošle godine u Svilajncu sa B. U. (25) obio kuću i automobil pedesetogodišnjeg vlasnika, odakle su uzeli novac i nakit čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 3,5 miliona dinara.

Inače, B. U. je uhapšen u aprilu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više imovinskih krivičnih dela na teritoriji Smederevske Palanke. D. K. je, uz krivičnu prijavu, priveden u Osnovno javno tužilaštvo u Despotovcu, prenosi Telegraf.