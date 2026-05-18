Ovo je Vesna koju je teško ranio suprug u Jehovcu

18.05.2026 14:36

U mjestu Jehovac kod Kiseljaka Miro Pecirep jutros je teško ranio svoju suprugu Vesnu Pecirep, a ubio punicu Luciju.

Vesna Pecirep je prebačena na KCUS i trenutno se nalazi na od‌jelu neurohirurgije, kao i ubica koji je pokušao počiniti samoubistvo nakon što ga je opkolila policija.

Vesna je bila poznata u Jehovcu po butiku koji ima, a koji se zove po njoj "Tekstil Vesna". Prema nezvaničnim informacijama u tom poslu joj je pomagala njena majka, ubijena Lucija, piše Avaz.

Ubistvo se upravo i desilo na lokaciji gd‌je se nalazi butik.

