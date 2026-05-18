Lipovcu šest godina zatvora, optuženom nastavniku i ostalima sudiće se ponovo!

Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu presudu Saši Lipovcu iz Gradiške i pravosnažno ga osudio na šest godina zatvora zbog trgovine drogom u predmetu ”Galerija”.

Istovremeno vijeće Vrhovnog suda ukinulo je dio presude kojom su Danijel Todorović, Ognjen Šobota i nastavnik fizičkog obrazovanja Aleksandar Grandić oslobođeni optužbe i njima će se suditi ponovo.

Ukinute oslobađuje presude

”Vijeće je odbilo žalbe okružnog javnog tužilaštva i branioca optuženog Saše Lipovca i potvrdilo je osuđujući dio presude kojom je Lipovac oglašen krivim i osuđen na šest godina zatvora. Djelimično je uvažena žalba tužilaštva u oslobađajućem dijelu presude u odnosu na optuženog Todorovića, Šobotu i Grandića i predmet je vraćen sudu Okružnom sudu na ponovno suđenje”, navode u Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Trojka priznala krivicu

Podsjetimo, Lipovac je oglašen krivim za neovlaštenu proizvodnju i promet drogom. Za isto djelo optuženi su i ostali, dok se Todorović i Šobota terete i za omogućivanje uživanja droge.

U istom predmetu ranije su na osnovu sporazumnog priznanja krivice osuđeni Strahinja Drinić na tri i po godine zatvora, Mirko Radak na tri godine i Nikola Janković na godinu zatvora.

Prodavali kokain, spid, ekstazi i marihuanu

Grupa je uhapšena u oktobru 2023. godine u policijskoj akciji kodnog naziva ”Galerija”. Na teret im je stavljeno da su od druge polovine 2021. do 11. oktobra 2023. godine na području Gradiške neovlašteno nabavljali i prodavali kokain, spid, ekstazi i marihuanu.

Prema optužnici Lipovac je nabavljao veće količine droge, te ih prodavao sam, ali i davao ostalim optuženima da je prodaju. U zavisnosti od količine i vrste, drogu su prodavali za iznose od 50 do 800 KM.