Košarac sa Vučićem: Odnosi Srpske i Srbije na istorijskom maksimumu

Autor:ATV
Komentari:0
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je tokom susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na marginama Svjetskog urban foruma u Bakuu da su odnosi Republike Srpske i Srbije na istorijskom maksimumu.
"Naši odnosi su na istorijskom maksimumu zahvaljujući nacionalno odgovornim politikama predsjednika /Milorada/ Dodika i Vučića, te državnih rukovodstava Srpske i Srbije", naveo je Košarac na "Instagramu".
On je istakao da su Republika Srpska i Srbija opredijeljeni da nastave jačati bratske veze, te dalje raditi zajedno na zaštiti interesa srpskog naroda.
Svjetski urban forum je vodeća globalna konferencija posvećena održivoj urbanizaciji, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
7 h7
Republika Srpska
7 h0
Republika Srpska
7 h0
Najnovije
19
59
19
58
19
47
19
41
19
36
Trenutno na programu