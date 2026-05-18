Košarac sa Vučićem: Odnosi Srpske i Srbije na istorijskom maksimumu

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je tokom susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na marginama Svjetskog urban foruma u Bakuu da su odnosi Republike Srpske i Srbije na istorijskom maksimumu.

"Naši odnosi su na istorijskom maksimumu zahvaljujući nacionalno odgovornim politikama predsjednika /Milorada/ Dodika i Vučića, te državnih rukovodstava Srpske i Srbije", naveo je Košarac na "Instagramu".

On je istakao da su Republika Srpska i Srbija opredijeljeni da nastave jačati bratske veze, te dalje raditi zajedno na zaštiti interesa srpskog naroda.

Svjetski urban forum je vodeća globalna konferencija posvećena održivoj urbanizaciji, prenosi Srna.