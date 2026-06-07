Otkriveno ko su ranjeni u pucnjavi u BiH

Jedan od ranjenih u pucnjavi koja se desila na području Spomen-parka Vraca je Amel Bogučanin.

On je od ranije poznat policiji zbog više krivičnih djela, a među njima i organizovan kriminal i stavljanje u promet opojnih droga, piše "Avaz".

Prošle godine je ranjen ispred teretane, a prije toga je i bačena bomba na njegovu kuću.

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Kako je ranije objavio pomenuti portal, pucnjava u Spomen parku Vraca bila je mafijaški obračun, a svemu su prethodili "neraščišćeni računi" oko droge.

Prema informacijama "Avaza", u pucnjavi su ranjeni i Sergej Furtula i Branislav Janjić.