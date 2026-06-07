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Još jedna pucnjava u BiH, ima ranjenih

Autor:

ATV
07.06.2026 19:01

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

U sarajevskom naselju Vraca došlo je do pucnjave u kojoj je ranjena jedna osoba, saznaje portal "Avaza".

"U 18:15 sati nam je prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Kolege su na terenu, u toku je uviđaj", rekla je portparol Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić.

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Prema informacijama "Avaza", pucnjava se desila na području Spomen parka Vraca.

Osim pripadnika MUP-a KS, na terenu su i ekipe Hitne pomoći.

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Tagovi :

Pucnjava

Sarajevo

Policija

ranjavanje

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