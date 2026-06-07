Još jedna pucnjava u BiH, ima ranjenih

Autor:ATV
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U sarajevskom naselju Vraca došlo je do pucnjave u kojoj je ranjena jedna osoba, saznaje portal "Avaza".
"U 18:15 sati nam je prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Kolege su na terenu, u toku je uviđaj", rekla je portparol Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić.
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Prema informacijama "Avaza", pucnjava se desila na području Spomen parka Vraca.
Osim pripadnika MUP-a KS, na terenu su i ekipe Hitne pomoći.
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