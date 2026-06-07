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Maloljetnik pao sa krova kuće

Autor:

ATV
07.06.2026 17:06

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Maloljetni A. S. (17) teško je povrijeđen kada je juče oko 13 sati pao sa krova kuće na Paliluli.

Kako saznaje Telegraf, maloljetnik je na krovu obavljao radove.

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Njemu je ukazana hitna medicinska pomoć, a potom je prevezen u Univerzitetsku dječju kliniku u Tiršovoj, gdje je zadržan na daljem liječenju.

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povrijeđen mladić

maloljetnik pao sa krova

Palilula

Beograd

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