Maloljetnik pao sa krova kuće

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Maloljetni A. S. (17) teško je povrijeđen kada je juče oko 13 sati pao sa krova kuće na Paliluli.

Kako saznaje Telegraf, maloljetnik je na krovu obavljao radove. Srbija Srpkinja nije stigla da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice, ali ju je sačekao ovdje: ''Bog je veliki'' Njemu je ukazana hitna medicinska pomoć, a potom je prevezen u Univerzitetsku dječju kliniku u Tiršovoj, gdje je zadržan na daljem liječenju.

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