Detalji pucnjave u Banovićima: Nakon svađe ubio komšiju iz automatske puške, njegovu suprugu ranio

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona oglasilo se sa novim detaljima nakon pucnjave u Banovićima u kojoj je muškarac ubijen dok je jedna ženska osoba povrijeđena.

Kako navode, u toku je uviđaj koji obavljaju dežurni tužilac i istražioci SKP MUP-a TK.

Hronika Tragedija kod Prnjavora: U požaru u porodičnoj kući stradao muškarac

"H.T (64) je lišen slobode i osumnjičen je da je nakon verbalnog sukoba sa komšijama iz automatske puške ispalio više hitaca, usmrtio komšiju N.Ć (54) i ranio njegovu suprugu A.Ć (47).

Takođe, više hitaca je ispalio i prema bratu ubijene osobe, ali ga nije pogodio.

Tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela preminulog kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Biće izdate i naredbe za sva druga rekevantna vještačenja, te se poduzimaju sve potrebne istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti vezanih za počinjena krivična djela.

Region Pijan sa eksplozivnom napravom sjedio na klupi: Drama u Zagrebu

Nad osumnjičenim će biti obavljena kriminalistička obrada, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost Tužilaštva i prema njemu će biti poduzete dalje mjere i radnje", saopšteno je iz Tužilaštva TK.

(RadioSarajevo)