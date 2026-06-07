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Detalji pucnjave u Banovićima: Nakon svađe ubio komšiju iz automatske puške, njegovu suprugu ranio

Autor:

ATV
07.06.2026 14:01

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Детаљи пуцњаве у Бановићима: Након свађе убио комшију из аутоматске пушке, његову супругу ранио
Foto: ATV BL

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona oglasilo se sa novim detaljima nakon pucnjave u Banovićima u kojoj je muškarac ubijen dok je jedna ženska osoba povrijeđena.

Kako navode, u toku je uviđaj koji obavljaju dežurni tužilac i istražioci SKP MUP-a TK.

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"H.T (64) je lišen slobode i osumnjičen je da je nakon verbalnog sukoba sa komšijama iz automatske puške ispalio više hitaca, usmrtio komšiju N.Ć (54) i ranio njegovu suprugu A.Ć (47).

Takođe, više hitaca je ispalio i prema bratu ubijene osobe, ali ga nije pogodio.

Tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela preminulog kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Biće izdate i naredbe za sva druga rekevantna vještačenja, te se poduzimaju sve potrebne istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti vezanih za počinjena krivična djela.

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Nad osumnjičenim će biti obavljena kriminalistička obrada, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost Tužilaštva i prema njemu će biti poduzete dalje mjere i radnje", saopšteno je iz Tužilaštva TK.

(RadioSarajevo)

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Tagovi :

Banovići

Ubistvo

pucnjava u Banovićima

Policija

Ubijen muškarac

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