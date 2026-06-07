Minić: Policija mora da ima dobre plate i dobru opremu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je danas na Palama da policija mora da ima dobre plate i veoma dobru opremu.

Nakon što je odao počast pripadnicima Prvog odreda Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske "Jahorina", Minić je istakao da su to bili najspremniji momci koji su krenuli u odbranu srpskog naroda.

Istakao je veliki značaj imati spremnog borca u tim danima, a da činjenica da su obezbjeđivali tadašnjeg predsjedika i Vladu govori da su to bili najspremniji momci i da su zbog toga podnijeli i velike žrtve.

"Naš odgovor na to, osim ovog duhovnog, mora biti i institucionalan u smilsu da naša policija ima dobre plate, dobru opremu, materijalno-tehnička sredstva i sve ono što u ovom momentu Vlada radi", rekao je Minić novinarima.

Prvi odred Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske djelovao je u sastavu Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske i tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata dao nemjerljiv doprinos odbrani srpskog naroda i stvaranju Republike Srpske.

Pripadnici jedinice danas su se prisjetili i svog ratnog komandanta Rajka Kušića, koji je ostao upamćen kao heroj rata, ali i kao vrhunski sportista, višestruki prvak Balkana i Evrope u džudou i osvajač zlatne medalje na Univerzijadi.

(Srna)