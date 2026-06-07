Dodik: Srpska se sve jasnije prepoznaje kao faktor stabilnosti

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Republika Srpska se sve jasnije prepoznaje kao faktor stabilnosti i partner za razgovor, a ne kao problem, kako su je drugi godinama pokušavali predstaviti, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je istakao da Srpska danas uživa poštovanje međunarodnih partnera koji razumiju njenu poziciju. "Imamo poštovanje i razumijevanje važnih međunarodnih partnera i nastavljamo odlučno da štitimo Republiku Srpsku, njene institucije i prava srpskog naroda", naveo je lider SNSD-a. On se osvrnuo i na važne međunarodne aktivnosti tokom protekle sedmice. "Tokom sedmice boravio sam u Sankt Peterburgu na Međunarodnom ekonomskom forumu", podsjetio je Dodik u svojoj objavi. Republika Srpska se sve jasnije prepoznaje kao faktor stabilnosti i partner za razgovor, a ne kao problem, kako su je drugi godinama pokušavali predstaviti.



Imamo poštovanje i razumijevanje važnih međunarodnih partnera i nastavljamo odlučno da štitimo Republiku Srpsku, njene… pic.twitter.com/ZthGBmlDz8 — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 7, 2026

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