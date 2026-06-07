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Dodik: Srpska se sve jasnije prepoznaje kao faktor stabilnosti

Autor:

ATV
07.06.2026 08:06

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Додик: Српска се све јасније препознаје као фактор стабилности
Foto: ATV

Republika Srpska se sve jasnije prepoznaje kao faktor stabilnosti i partner za razgovor, a ne kao problem, kako su je drugi godinama pokušavali predstaviti, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je istakao da Srpska danas uživa poštovanje međunarodnih partnera koji razumiju njenu poziciju.

"Imamo poštovanje i razumijevanje važnih međunarodnih partnera i nastavljamo odlučno da štitimo Republiku Srpsku, njene institucije i prava srpskog naroda", naveo je lider SNSD-a.

On se osvrnuo i na važne međunarodne aktivnosti tokom protekle sedmice.

"Tokom sedmice boravio sam u Sankt Peterburgu na Međunarodnom ekonomskom forumu", podsjetio je Dodik u svojoj objavi.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

SNSD

Rusija

Sankt Peterburg

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