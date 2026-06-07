Večeras u ponoć zamislite ove 3 želje: Vjeruje se da se ispunjavaju na veliki praznik

Autor:ATV
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Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja.
Sveti Jovan Krstitelj spada među najpoštovanije svece. Njegov dan proslavlja se više puta u crkvenom kalendaru svake godine. Poznat je kao veliki prorok koji je najavio dolazak Isusa Hrista i koji je stradao za vjeru užasnom smrti dostojnom mučenika.
Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja obilježava se 25. maja po crkvenom, a 7. juna po gregorijanskom kalendaru.
Kako nam govori narodno predanje, na današnji dan nebo se otvara i duše umrlih odlaze na vječni počinak u raj. A kada padne veče, pogledajte u nebo i tačno u ponoć zamislite tri želje i one će se ostvariti u budućnosti, glasi vjerovanje.
Naročito je rasprostranjeno vjerovanje da se na ovaj praznik ne diraju noževi, niti drugi oštri predmeti kako se ne bi povrijeđivale rane nevino stradalog svetitelja.
Ovo nije jedini praznik posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, te budući da spada u najpoštovanije svece, njegov dan proslavlja se više puta u toku godine. Kod Srba praznik Svetog Jovana obilježava se 20. januara, dan njegovog rođenja obilježava se 7. jula, a dan smrti 29. avgusta kao praznik Usjekovanje.
Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja obilježava se 25. maja po crkvenom, a 7. juna po gregorijanskom kalendaru, prenosi Informer.
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