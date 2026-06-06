Upozorenje iz UIO: Gradiška bi od utorka mogla ostati bez ijednog graničnog prelaza

Ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi Ugovor između Hrvatske i BiH o graničnim prelazima postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna 2026. godine na sjeveru BiH na podrčju Gradiške ne bude u funkciji nijedan granični prelaz, upozoravaju iz Uprave za indirektno oporezivanje.

- Na takav način na cijelom sjeveru i sjeverozapadu BiH neće postojati nijedan granični prelaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzorom (tzv. BIP). UIO je usmeno obaviještena da će u ponedjeljak biti potpisan Ugovor o graničnim prelazima između Hrvatskke i BiH, koji bi prema najavama trebali potpisati predsjedavajuća Savjeta ministara BiH, Borjana Krišto i predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković - ističe se u saopštenju.

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UIO smatra da prije početka primjene novog Ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu.

- U suprotnom, moglo bi doći do ozbiljnih problema u funkcionisanju graničnog prometa na području Gradiške, sa značajnim posljedicama po privredu, prevoznike i građane. Naime, ukoliko novi Ugovor stupi na snagu u najavljenim rokovima, postoji mogućnost da od utorka, 9. juna 2026. godine, na području Gradiške neće biti u funkciji nijedan granični prelaz za međunarodni promet roba i putnika. Postojeći granični prelaz Gradiška ne može nastaviti sa radom zbog dalje sanacije mosta preko rijeke Save, usljed čijeg je oštećenja obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i roba - dodaje se u saopštenju.

Navode da istovremeno, novi granični prelaz Gradiška Novi most neće moći funkcionisati u skladu sa odredbama novog Ugovora, jer u važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji UIO još uvijek nije sistematizovana organizaciona jedinica Carinski referat Gradiška Novi most.

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- Podsjećamo da je UIO, radi obezbjeđenja kontinuiteta rada nakon obustave saobraćaja preko postojećeg satrog mosta, ranije donijela Odluku o privremenom premještaju Carinskog referata sa Graničnog prelaza Gradiška na lokaciju novog mosta u Gradišci. Na osnovu navedene odluke, Carinski referat Gradiška je od 19. maja 2026. godine privremeno premješten na novu lokaciju Gradiška Novi most u period od tri mjeseca. Međutim, početak primjene novog Ugovora podrazumijeva postojanje nove organizacione jedinice UIO na lokaciji novog graničnog prelaza u Gradišci. To je moguće isključivo kroz izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, kojima bi se uspostavio Carinski referat Gradiška Novi most, o čemu je Uprava više puta u prethodnom periodu obavještavala javnost i sve relevantne institucije. Navedene izmjene i dopune Pravilnika treba usvojiti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje - navodi se u saopštenju.

Ističu da zbog svega prethodno pomenutog postoji realna mogućnost da na području Gradiške ne bude u funkciji nijedan granični prelaz prvog sljedećeg dana od dana potpisivanje ranije pomenutog međunarodnog Ugovora.

- Posebno ističemo da bi ovakva situacija imala direktne i ozbiljne posljedice po privredu, prevoznike i građane, koji ne bi mogli koristiti nijedan granični prelaz u Gradišci. UIO je o mogućim posljedicama ovakvog razvoja događaja već upoznala poslovnu zajednicu posredstvom privrednih komora, kako bi privredni subjekti bili blagovremeno informisani o potencijalnim poteškoćama u odvijanju međunarodnog prometa roba - navodi se u saopštenju.

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UIO očekuje od svih nadležnih institucija u BiH da se, do stvaranja svih neophodnih uslova za punu primjenu novog Ugovora o graničnim prelazima između Hrvatske i BiH, nastavi postupati u skladu sa važećim Sporazumom o graničnim prelazima između ove dvije zemlje.

- Smatramo da je neophodno obezbijediti kontinuitet funkcionisanja graničnog prometa sve do završetka sanacije oštećenog mosta u Gradišci i usvajanja Izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, kojima bi se uspostavio Carinski referat Gradiška Novi most. UIO izražava očekivanje da su sve nadležne institucije u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj svjesne ozbiljnih posljedica koje bi mogle nastupiti ukoliko novi Ugovor bude potpisan u ponedjeljak, a njegova primjena započne već prvog narednog radnog dana, bez prethodnog ispunjavanja svih organizacionih i administrativnih pretpostavki za njegovu nesmetanu primjenu. Takav scenario mogao bi dovesti do ogromnih poteškoća u odvijanju međunarodnog prometa roba i putnika, sa direktnim posljedicama po privredu, prevoznike i građane sa obje strane granice - napominju u saopštenju.