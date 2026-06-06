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Završen Forum u Sankt Peterburgu, potpisani sporazumi vrijedni skoro 90 milijardi dolara

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ATV
06.06.2026 13:19

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Санкт Петербург Економски форум 2026. година
Foto: YouTube/printscreen

Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu, na kojem je učestvovala i delegacija Republike Srpske, danas je završen.

Delegaciju Republike Srpske činili su predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić i zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Nemanja Kovačević.

Delegacija Srpske u Sankt Peterburgu održala je brojne bilateralni sastanke, a Dodik je ovom prilikom guverneru Aleksandru Beglovu uručio Orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem.

Održani su sastanci sa delegacijama Tatarstana i Južne Osetije.

Dodik je održao sastanak i sa predstavnicima kompanije "Gasprom", na kojem je potvrđen nastavak isporuke povoljnog ruskog gasa.

Delegacija Srpske prisustvovala je i plenarnoj sjednici 29. Sanktpeterbuškog foruma, na kojem se obratio i ruski predsjednik Vladimir Putin i poručio da Rusiji nisu potrebna kratkoročna primirja već dugoročni dogovori za istorijsku perspektivu.

Putin je ocijenio da ključna pitanja u rješavanju sukoba treba da rješavaju Rusija i Ukrajina, dok SAD i druge zemlje mogu da se pojave kao garanti.

Na ovogodišnjem Forumu učestvovale su delegacije iz više od 100 zemalja.

NA FORUMU POTPISANI SPORAZUMI VRIJEDNI SKORO 90 MILIJARDI DOLARA

Tokom Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu potpisano je više od 1.000 sporazuma ukupne vrijednosti 6,6 biliona rubalja /89,57 milijardi dolara/, izjavio je izvršni sekretar Organizacionog komiteta foruma Anton Kobijakov.

"Na forumu su potpisana ukupno 1.084 sporazuma, od onih koji su do sada obračunati, njihova vrijednost iznosi 6 biliona i 642 milijarde rubalja", rekao je Kobjakov novinarima.

On je dodao da su na Forumu učestvovali predstavnici 142 zemlje, dok je ukupan broj učesnika premašio 24.500, prenosi Srna.

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Tagovi :

Sankt Peterburg

Rusija

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