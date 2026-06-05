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Gasprom se oglasio o gasu za Republiku Srpsku

Autor:

ATV
05.06.2026 20:54

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Гаспром се огласио о гасу за Републику Српску

Direktor "Gasproma" Aleksej Miler razgovarao je danas u Sankt Peterburgu sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom o saradnji ove ruske kompanije i Republike Srpske u gasnom sektoru i perspektivi njenog razvoja, saopšteno je iz "Gasproma".

"Postignut je dogovor o produženju ugovora o isporuci ruskog gasa Republici Srpskoj", saopšteno je iz "Gasproma".

Dodik je izjavio ranije, nakon sastanka sa rukovodstvom "Gasproma", da je dogovoreno da Republika Srpska i dalje dobija gas po povlašćenim cijenama.

Милорад Додик

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"Te cijene će biti produžene krajem mjeseca za sljedeću godinu. I moram da kažem da je to vrlo korektno", rekao je Dodik za medije iz Republike Srpske, prenijela je "Srna".

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Tagovi :

Gasprom

Milorad Dodik

Republika Srpska

Rusija

ruski gas

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