Ovakvo stanje u BiH nije viđeno više od tri mjeseca

Prvi put od početka sukoba na Bliskom istoku, koji je počeo prije više od tri mjeseca, cijene goriva na benzinskim pumpama u BiH počele su da padaju ispod tri KM po litru.

Na pojedinim pumpama cijena dizela već je spuštena ispod te granice, dok se očekuje da će se trend pojeftinjenja nastaviti i u narednom periodu.

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Prema najnovijim podacima, prosječna cijena bezolovnog benzina 95 u BiH iznosi od 2,92 KM do 2,95 po litru, dok se prosječna cijena dizela kreće od 2,99 pa sve do 3,06 KM po litru, uz osjetne razlike od pumpe do pumpe.

Cijene goriva trenutno oko tri KM po litru

Kako je za "Nezavisne novine" rekao Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske, trenutne cijene goriva na pumpama su oko tri KM.

"Trenutne cijene goriva na benzinskim pumpama kreću se oko tri KM po litru i to bez subvencije Vlade Republike Srpske, koja je i dalje na snazi. Cijene su trenutno na nivou ulaznih nabavnih cijena, uz uračunate troškove prevoza i maksimalnu trgovačku maržu", kazao je Savić za "Nezavisne novine".

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Prema njegovim riječima, šta će se dešavati u narednom periodu zavisiće prije svega od kretanja cijena na svjetskom tržištu nafte i naftnih derivata, kao i od ukupne situacije na tržištu.

Pad cijene barela utiče na pojeftinjenje goriva

Stručnjak za energetiku Almir Bečarević istakao je za "Nezavisne novine" da je cijena barela nafte na svjetskom tržištu u padu, te da bi, ukoliko se takav trend nastavi, gorivo uskoro moglo da se vrati na nivo cijena koji je bio na snazi prije početka sukoba na Bliskom istoku.

"Zbog pada cijene barela nafte na svjetskom tržištu došlo je i do pojeftinjenja goriva na benzinskim pumpama, gdje se cijena dizela trenutno kreće nešto ispod tri KM po litru. Cijena barela već nekoliko dana je stabilizovana na nivou od oko 94 do 95 dolara, a trenutne cijene derivata odražavaju upravo taj nivo. Ukoliko cijena nafte nastavi da pada prema 80 ili čak 70 dolara po barelu, koliko je iznosila prije eskalacije sukoba na Bliskom istoku, možemo očekivati povratak cijena goriva na nivo iz tog perioda", rekao je Bečarević.

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On je dodao da bi pad cijena goriva trebalo da se odrazi i na druge proizvode i usluge čije formiranje cijena zavisi od troškova energenata i transporta.

"Nadam se da će i oni koji su ranije povećavali cijene svojih proizvoda zbog poskupljenja nafte i naftnih derivata sada korigovati cijene naniže i približiti ih nivoima iz februara. Na taj način bio bi poništen efekat ranijeg rasta cijena nafte i goriva", ističe Bečarević.

Međutim, ukoliko, kako objašnjava, dođe do pogoršanja situacije na svjetskom tržištu i cijena barela ponovo poraste prema 120 dolara, možemo očekivati novi rast cijena goriva, ali i dodatni pritisak na cijene ostalih proizvoda i usluga.

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Podsjećamo, cijene goriva u BiH počele su da rastu nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku, koja je počela 28. februara, kada su na pojedinim benzinskim pumpama dostizale i gotovo četiri KM po litru. Međutim, usljed pada cijene nafte na svjetskom tržištu, došlo je do postepenog pojeftinjenja naftnih derivata, pa se cijene dizela na pojedinim pumpama trenutno kreću i ispod tri KM po litru.

Subvencija za gorivo u Srpskoj produžena do 15. juna

Istovremeno, Vlada Republike Srpske produžila je mjeru direktne podrške građanima i privredi usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata do 15. juna.

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Podsjećamo, Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 1. aprila 2026. godine donijela Odluku o direktnoj podršci, kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog benzina i dizel-goriva u iznosu od 0,10 KM po litru na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj.