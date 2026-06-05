Minić: Realan stav Amerike prema Srpskoj

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je neizbor visokog predstavnika u BiH i posljedica diplomatske aktivnosti rukovodstva Srpske, posebno lidera SNSD-a Milorada Dodika, koja je dovela do realnog stava SAD prema Srpskoj.

"Neizbor je dokaz potpune konfuzije. Važan je realan stav, a nikakvi benefiti, u kome dio Evrope i političko Sarajevo ne mogu sprovoditi svoje namjere prema Republici Srpskoj", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

Minić je rekao da mu je kao patrioti drago zbog neizbora tutora i naglasio da je s druge strane svjestan da će određeni politički procesi voditi ka tome da će neko biti izboran.

"Ova situacija ide u prilog i činjenici da je sve što su predstavnici Republike Srpske govorili još više izašlo na površinu, a to je da ne postoji međunarodni konsenzus o izboru", naglasio je Minić, a prenosi Srna.

Minić je rekao da je nova administracija SAD napravila radikalne poteze prema NATO, tako da ne bi bilo čudno da to učini i prema nižim političkim i vojnim nivoima u BiH ili nekim drugim zemljama.

On je dodao da takav angažman podrazumijeva određene troškove i aktivnosti koje su Americi bitne.

"S druge strane, nemaju saglasnost sa predstavnicima Evrope u smislu održavanja mira i određenih političkih procesa. To je bilo i očekivano onog momenta kada se NATO, kao najjača vojna alijansa, poljuljao", naveo je Minić.