Minić: Banjaluka zaslužuje reprezentativan parohijski dom

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je nakon današnjeg sastanka sa Njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom banjalučkim Jefremom da Banjaluka i Banjalučka eparhija zaslužuju da se u gradu na Vrbasu izgradi reprezentativan parohijski dom.

Minić je novinarima u Banjaluci rekao da bi to, u smislu duhovne, otadžbinske i svake druge važnosti Srpske pravoslavne crkve za ovdašnji srpski i pravoslavni narod, bilo i mjesto za prijeme različitih važnih gostiju i diplomata iz svijeta, prenosi Srna

Prema njegovim riječima, izgradnja navedenog parohijskog doma u centru Banjaluke odvija se prema planu.

Minić je naveo i da je saradnja sa SPC i njenim predstavnicima izuzetno dobra u svakom smislu, te naglasio da su na današnjem sastanku dogovoreni i utvrđeni bitni projekti kada je riječ o završetku izgradnje Srpsko-ruskog hrama u Banjaluci.

Minić je napomenuo da se radi o hramu koji simbolizuje rusko-srpsko prijateljstvo.

"Tu će se odvijati složeni poslovi kada je riječ o završavanju ikonostasa i životopisa, te sličnih poslova u unutrašnjosti hrama. Ti radovi vrhunskih umjetnika će potrajati", rekao je Minić.