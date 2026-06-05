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Minić: Banjaluka zaslužuje reprezentativan parohijski dom

Autor:

ATV
05.06.2026 13:06

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предсједник Владе Републике Српске на састанку са митрополитом бањалучким Јефремом
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je nakon današnjeg sastanka sa Njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom banjalučkim Jefremom da Banjaluka i Banjalučka eparhija zaslužuju da se u gradu na Vrbasu izgradi reprezentativan parohijski dom.

Minić je novinarima u Banjaluci rekao da bi to, u smislu duhovne, otadžbinske i svake druge važnosti Srpske pravoslavne crkve za ovdašnji srpski i pravoslavni narod, bilo i mjesto za prijeme različitih važnih gostiju i diplomata iz svijeta, prenosi Srna

Prema njegovim riječima, izgradnja navedenog parohijskog doma u centru Banjaluke odvija se prema planu.

Minić je naveo i da je saradnja sa SPC i njenim predstavnicima izuzetno dobra u svakom smislu, te naglasio da su na današnjem sastanku dogovoreni i utvrđeni bitni projekti kada je riječ o završetku izgradnje Srpsko-ruskog hrama u Banjaluci.

Minić je napomenuo da se radi o hramu koji simbolizuje rusko-srpsko prijateljstvo.

"Tu će se odvijati složeni poslovi kada je riječ o završavanju ikonostasa i životopisa, te sličnih poslova u unutrašnjosti hrama. Ti radovi vrhunskih umjetnika će potrajati", rekao je Minić.

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Tagovi :

Savo Minić

Mitropolit banjalučki Jefrem

Banjaluka

parohijski dom

Banjalučka eparhija

SPC

Vlada Republike Srpske

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