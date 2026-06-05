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Dodik sa Lavrovom u Sankt Peterburgu

Autor:

ATV
05.06.2026 12:08

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се у Санкт Петербургу са руским министром спољних послова Сергејом Лавровом.
Foto: RTRS

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se u Sankt Peterburgu sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom.

Podsjećamo, delegacija Republike Srpske prisustvovaće danas Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.

Ovogodišnja tema foruma je "Pragmatičan dijalog: put ka stabilnoj budućnosti". Očekuje se da će se učesnicima Foruma danas obratiti ruski predsjednik Vladimir Putin, prenosi RTRS

Saradnja Republike Srpske i Rusije je na veoma visokom političkom nivou već dvadeset godina, rečeno je u Sankt Peterburgu, na sastanku delegacije Republike Srpske sa gubernatorom ove ruske oblasti Aleksandrom Beglovom.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, uručio je Beglovu, Orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlada Srpske i Sankt Peterburga.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Sergej Lavrov

Sankt Peterburg

Rusija

Vladimir Putin

Ekonomski forum Rusija

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