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Šeranić: Unapređenje sestrinstva za terenski rad

Autor:

ATV
05.06.2026 11:10

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Ален Шеранић
Foto: ATV

U Domu zdravlja "Stana Tomić" Pale danas je otvoren Centar za kontinuiranu edukaciju medicinskih sestara, u koji je uloženo 40.000 KM, a savremeno je opremljen za obuku medicinskih sestara, terenske posjete i sprovođenje procedura koje se svakodnevno obavljaju u zdravstvenoj ustanovi, izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

"Važnost ovog centra ogleda se u tome što će putem video-linka biti povezan sa drugim centrima u Republici Srpskoj, prije svega sa onim u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske u Banjaluci, koji koordiniše aktivnosti kontinuirane edukacije. Na taj način možemo dodatno razvijati vještine i unapređivati sestrinsku praksu", rekao je Šeranić, prenosi Srna.

On je naveo da je sa predstavnicima Fondacije "Fami" danas uručio i ključeve automobila za sokolački i paljanski dom zdravlja s ciljem unapređenja usluga sestrinstva za terenski rad, vrijednosti oko 75.000 KM.

Prema njegovim riječima, njihova uloga nije samo obilazak pacijenata, već i saradnja sa centrima za socijalni rad radi pružanja podrške socijalno ugroženim porodicama, starijim licima i drugim kategorijama stanovništva kojima je potrebna dodatna pomoć.

"Na taj način medicinske sestre mogu steći potpuniju sliku o uslovima u kojima ljudi žive i pružiti adekvatniju zdravstvenu i savjetodavnu podršku", naglasio je Šeranić i najavio da će naredne sedmice vozila biti dodijeljena i domovima zdravlja u Kneževu, te u još dvije lokalne zajednice.

Govoreći o unapređenju sestrinske profesije, Šeranić je podsjetio da je Vlada Republike Srpske juče usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama, kojim je predviđeno osnivanje sestrinske komore.

"Kao što postoje komore doktora medicine, stomatologa i magistara farmacije, tako će i sestrinska komora omogućiti kontinuirano praćenje znanja, vještina i rada medicinskih sestara. Istovremeno radimo na edukaciji kadra, ali i na zakonskom uređenju sistema koji će omogućiti licenciranje i praćenje rada svake medicinske sestre u Republici Srpskoj", istakao je Šeranić.

Resorni ministar je ocijenio da je to veoma važno za standardizaciju sestrinske prakse, uvođenje jasnih procedura i dodatnu zaštitu i pacijenata i zdravstvenih radnika.

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Tagovi :

Alen Šeranić

Ministarstvo zdravlja

ljekari

medicinske sestre

bolnica

Rad na terenu

Pale

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