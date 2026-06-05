"Bošnjaci i EU nisu shvatili poruke o potrebi prestanka kolonijalne uprave u BiH"

Asocijacija patriota Republike Srpske saopštila je da se u suprotnosti sa novim geopolitičkim uslovima i zvaničnom politikom nove administracije SAD, oličenim u zaključcima sa sjednice Savjeta bezbjednosti, bošnjačke i dio političkih elita EU i dalje ponašaju kao slon u staklenoj radnji – i po cijenu svoje štete ruše sve što je vrijedno u njihovom okruženju.

"Ni jedni ni drugi nisu shvatili jasne poruke sa sjednice Savjeta bezbjednosti o potrebi prestanka kolonijalne uprave u BiH i zatvaranja kancelarije OHR-a. Čine sve što mogu da Kristijan Šmit ne bude posljednji kolonijalni upravnik u BiH", navode u Asocijaciji patriota, prenosi Srna

Kako se ističe, koriste sva dozvoljena i nedozvoljena sredstva i metode kako bi obezbijedili nastavak kolonijalne uprave i "novog visokog predstavnika" u BiH po njihovoj volji.

U Asocijaciji smatraju da se u tu svrhu koriste i posjete nekih evropskih zvaničnika, prije svega iz Njemačke i Velike Britanije kao osvjedočenih dugogodišnjih neprijatelja Republike Srpske i srpskog naroda, ali, i sjednica tzv. PIK-a, neustavnog i nedejtonskog samozvanog tijela.

"Predstavnici bošnjačke političke elite, prije svih /član Predsjedništva/ Denis Bećirović nastavlja sa dosadašnjom politikom laži, obmana i manipulacija, pokušavajući da ubijedi svoje evropske saveznike o potrebi daljnjeg opstanka Kancelarije OHR i visokog predstavnika, produžavajući na taj način dosadašnju kolonijalnu upravu, koja je BiH dovela do samog nestanka", navodi se u saopštenju.

Kako je istaknuto, "umjesto da sada traže jedino moguća rješenja uređenja BiH kroz demokratski konstruktivan dijalog tri konstitutuvna naroda i dva entiteta i konsenzus domaćeg političkog faktora bez miješanja i uplitanja stranog faktora i očuvanje mira i stabilnosti, oni i dalje nastavljaju da dižu zapaljive baklje i vode BiH putem sigurnog nestanka".

Asocijacija patriota Republike Srpske navodi da snažno podržava mirovne inicijative i politike koje dolaze iz Republike Srpske i nude dogovor legalnih i legitimnih predstavnika konstitutivnih naroda u mogućem uređenju i funkcionisanju BiH u budućnosti uz odsustvo bilo kakvih nametanja sa strane.

Taj put, kako navode, nema alternative i sve drugo vodi u nove nesporazume i katastrofe.

Ističu da u ovakvoj situaciji patriotske snage u Republici Srpskoj, okupljene oko Asocijacije patriota Republike Srpske i svih drugih kojima je Republika Srpska u srcu, moraju pomoći Srpskoj da se i ovoga puta, u uslovima mira i stabilnosti, ona zaštiti i odbrani, kao i njena imovina i institucije.

Iz Asocijacije patriota Srpske podsjećaju da Dejtonskim mirovnim sporazumom, kojim je zaustavljen krvavi sukob u BiH, nijedna od ugovornih strana nije dobila sve što je željela i sporazum je rezultat kompromisa koji je postignut pod prijetnjom i upotrebe sile.

"Republika Srpska je, u proces pregovaranja i potpisivanja međunarodnog ugovora Dejtonskog mirovnog sporazuma ušla sa državno-pravnim subjektivitetom, a izašla sa entitetskim subjektivitetom, koji je svih 30 primjene urušavan i devastiran sa namjerom definitivnog nestanka Republike Srpske", navedeno je u saopštenju.

Iz Asocijacije napominju da u toku pregovaranja strani mentori hrvatskog i muslimanskog naroda nisu imali ozbiljnu namjeru poštovanja postignutog sporazuma i umirivali su muslimansku stranu tako što su im obećali da će sve popraviti u toku implementacije sporazuma, i agresivno i drsko su to radili svih ovih 30 godina putem Kancelarije OHR-a i takozvanih i samozvanih visokih predstavnika, sa osnovnim ciljem i namjerom da u potpunosti nestane Republika Srpska.

"Neuništiva volja srpskog naroda za slobodom i svojom državom, svojom imovinom i svojim institucijama samo je jačala sve ove godine i na taj način je čuvana i sačuvana Republika Srpska, ali i njena imovina i institucije", navedeno je u saopštenju