Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu

Pitanje imovine u BiH je riješeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH i sasvim je jasno da ona pripada Republici Srpskoj i Federaciji BiH, rekao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Kovačević je naveo da nije sporno da i BiH ima određenu imovinu, ukoliko se Srpska i Federacija o tome dogovore.

"Dakle, jedini legalan i prihvatljiv način definisanja ovog pitanja jeste sporazum između Republike Srpske i Federacije BiH, a koji bi kasnije mogao biti potvrđen i u Parlamentarnoj skupštini BiH. Ovo je crvena linija Republike Srpske. Dalje od Ustava BiH i njim zagarantovanih prava Srpskoj nećemo ići", poručio je Kovačević.

Navodni "bh pravnici" izradili su dokument koji, kako navode federalni mediji, sadrži rješenje za "državnu imovinu BiH".