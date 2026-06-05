Logo
Large banner

Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu

05.06.2026 08:31

Komentari:

3
Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Pitanje imovine u BiH je riješeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH i sasvim je jasno da ona pripada Republici Srpskoj i Federaciji BiH, rekao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Kovačević je naveo da nije sporno da i BiH ima određenu imovinu, ukoliko se Srpska i Federacija o tome dogovore.

"Dakle, jedini legalan i prihvatljiv način definisanja ovog pitanja jeste sporazum između Republike Srpske i Federacije BiH, a koji bi kasnije mogao biti potvrđen i u Parlamentarnoj skupštini BiH. Ovo je crvena linija Republike Srpske. Dalje od Ustava BiH i njim zagarantovanih prava Srpskoj nećemo ići", poručio je Kovačević.

Navodni "bh pravnici" izradili su dokument koji, kako navode federalni mediji, sadrži rješenje za "državnu imovinu BiH".

Podijeli:

Tagovi :

Radovan Kovačević

državna imovina

Republika Srpska

Dejtonski sporazum

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Застава Републике Српске

BiH

Cvijanović: Zakon o Južnoj interkonekciji potvrđuje da je imovina u vlasništvu entiteta

1 sedm

2
Заједничке институције БиХ

BiH

Nema dogovora oko takozvane državne imovine

1 sedm

3
Вујичић: Несхватљиво да било који политичар из Српске пристаје на причу о "државној имовини"

BiH

Vujičić: Neshvatljivo da bilo koji političar iz Srpske pristaje na priču o "državnoj imovini"

2 sedm

1
"Опозиција одавно преговара да имовину Српске преда у руке Сарајеву"

BiH

"Opozicija odavno pregovara da imovinu Srpske preda u ruke Sarajevu"

2 sedm

1

Više iz rubrike

Делегација Српске у Русији на Економском форуму

Republika Srpska

Delegacija Srpske danas na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu

3 h

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

Republika Srpska

Cvijanović: Priča sazdana od silnih manipulacija počinje da se raspada

12 h

0
Сједница Владе Републике Српске на Палама.

Republika Srpska

Nova prava za osobe sa invaliditetom i roditelje njegovatelje u Srpskoj

14 h

0
Генерални директор Алтернативне телевизије Срђан Кевац

Republika Srpska

Kevac: Ne mijenjajte kanal

14 h

9

  • Najnovije

10

19

"Cijena mesa svinja niska, teladi nema na tržištu Srpske"

10

14

Akcija "Brut": Uhapšena tri policajca zbog primanja mita

10

03

Završena peta Međunarodna likovna kolonija "Banja Dvorovi 2026"

10

01

Prvi put u istoriji Vatikana žena na čelu institucije

09

57

Panika na kripto tržištu: Bitkoin tone, investitori prodaju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner