Nova prava za osobe sa invaliditetom i roditelje njegovatelje u Srpskoj

Zasjedala je Vlade Republike Srpske danas u Palama. Pred ministrima Prijedlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, u okviru koga je, između ostalog utvrđeno pravo da nakon što lice ometeno u razvoju napuni 30 godina roditelj njegovatelj nastavlja da primati penziju.

Veća prava za lica sa invaliditetom i njihove porodice korak su bliže realizaciji.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, koji, kažu roditelji – donose veću sigurnost porodicama koje su godinama ukazivale na potrebu proširenja prava i uklanjanja diskriminatornih ograničenja. Posebno ih ohrabruje i najava ukidanja starosne granice od 65 godina za roditelje njegovatelje, koju su godinama isticali kao jedno od najvažnijih pitanja.

"Od naših 6 zahtjeva, odnosno 7 maltene je 50 posto usvojeno. Gospodin Minić se potrudio stvarno da sa svojim saradnicima razmotri sve naše prijedloge i da - u ovom momentu šta može da se odradi i usvoji, da su oni to stvarno odradili i usvojili", ističe iz Udruženja „Plavi svijet“ Vanja Sredojević.

Dopunama zakona predviđeno je i uvođenje novih prava za lica sa invaliditetom starija od 30 godina i njihove njegovatelje, koji bi imali pravo na naknadu od 651 marku. Za lica sa stopostotnim invaliditetom planiran je i poseban dodatak na invalidninu do 800 maraka, dok bi iznos varirao u skladu sa stepenom invaliditeta.

"Da kada lice koje je ometeno u razvoju pređe 30 godina starosti da može roditelj kao njegovatelj nastaviti primati istu visinu naknade po tom osnovu, ono što smo još sa udruženjima usaglasili jeste da u okviru samog zakona o socijalnoj zaštiti neće biti starosnih ograničenja po pitanju samih roditelja, odnosno neće ograničenje biti 65 nego se to briše u okviru Zakona o socijalnoj zaštiti", istakao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

U dogovoru sa roditeljima, dopune zakona idu u zakonsku proceduru na prvu sjednicu Narodne skupštine, poručio je premijer. Za primjenu predloženih mjera u drugoj polovini godine biće potrebno oko 20 miliona maraka.

"Nije to samo iznos na godišnjem nivou od 41 milion KM, to je 1600 više korisnika, 1600 porodica koje će imati to pravo, to je naša ljudska, normalna briga", predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Ovo, međutim, ne bi trebalo da bude kraj izmjena. O statusu roditelja njegovatelja, njegovoj definiciji, i sigurnosti u sistemu, upozoravaju roditelji – mora da se priča. Iz resornog ministarstva najavljuju da će do kraja godine raditi i na novom Zakonu o dječijoj zaštiti, kroz koji bi trebalo da budu razmatrana i druga pitanja na koja su ukazivali roditelji njegovatelji i udruženja lica sa invaliditetom.