Mazalica: Digitalni identitet se ne uređuje kuknjavom pred stranim ambasadorima

Direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH Almir Badnjević u svom istupu na sjednici PIK-a pokušava predstaviti Republiku Srpsku kao protivnika digitalizacije, a istina je upravo suprotna, izjavio je za Srnu šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

Mazalica je podsjetio da je Narodna skupština Republike Srpske usvojila moderan zakon o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja, usklađen sa eIDAS 2.0 regulativom Evropske unije, jer želimo digitalizaciju zasnovanu na evropskim standardima, vladavini prava i zaštiti prava građana.

"Problem nije digitalizacija. Problem je kada pojedine institucije pokušavaju da pod izgovorom digitalne transformacije sebi pripisuju nadležnosti koje im zakonom nisu date", naglasio je Mazalica za Srnu komentarišući izjavu Badnjevića pred članovima Upravnog odbora PIK-a da postoji rizik da bi procesi u Srpskoj u vezi sa digitalizacijom mogli da dovedu do fragmentacije "jedinstvenog državnog digitalnog prostora".

Mazalica je pojasnio da je upravo Ustavni sud BiH u predmetu U-1/25 jasno konstatovao da je IDDEEA nadležna za elektronske sertifikate i elektronske potpise isključivo u vezi sa identifikacionim dokumentima.

Istovremeno, dodao je, Agencija za zaštitu ličnih podataka i Sud BiH utvrdili su da ne postoji zakonski osnov za dodjeljivanje elektronskog identiteta i kvalifikovanog elektronskog potpisa u obliku koji je IDDEEA pokušala uspostaviti, te da pravni sistem BiH ne poznaje institut "udaljenog potpisa" ili "potpisa u oblaku".

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"Posebno zabrinjava što se istovremeno pokušava stvoriti utisak da je IDDEEA nosilac digitalne transformacije cijele BiH, iako Zakon o IDDEEA takvu nadležnost nigdje ne propisuje. Zakonska uloga IDDEEA je tehnička i operativna podrška nadležnim organima, a ne preuzimanje njihovih nadležnosti.

Gospodin Badnjević često govori o značaju digitalnog identiteta, što niko ne spori. Ali digitalni identitet nije politička parola nego pravna kategorija. Uređuje se zakonom, a ne kuknjavom pred stranim ambasadorima", istakao je Mazalica.

Još važnije, naveo je, eIDAS 2.0 ne zahtijeva jednu centralnu instituciju niti jedan centralni sistem.

"Evropska regulativa ostavlja državama mogućnost da uspostave jedno ili više nadzornih tijela u skladu sa svojim ustavnim uređenjem. BiH nije centralizovana država. Dejtonskim sporazumom uspostavljen je sistem ograničenih i izričito nabrojanih nadležnosti institucija BiH, dok sve ostale nadležnosti pripadaju entitetima.

Zato Republika Srpska ima pravo da u okviru svojih ustavnih nadležnosti razvija sopstvene digitalne servise, elektronsku upravu i sisteme elektronske identifikacije, u skladu sa evropskim standardima i uz punu interoperabilnost sa drugim sistemima", pojasnio je Mazalica.

On je poručio da Republika Srpska podržava digitalizaciju, ali ne prihvata da digitalizacija postane izgovor za centralizaciju nadležnosti koje nikada nisu prenesene institucijama BiH, prenosi Srna.