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Vidović: 26 miliona KM za nove projekte

Autor:

ATV
04.06.2026 16:01

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Министар финансија Републике Српске
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske danas je usvojila set informacija o finansiranju kapitalnih projekata u 11 lokalnih zajednica i tri projekta Republičke uprave civilne zaštite Srpske, za šta je izdvojeno 26 miliona KM.

"Od marta pa do danas sve na svakoj sjednici Vlade bio odobren određen broj projekata za lokalne zajednice i za investicije na nivou Republike i do sada je odobren preko 580 miliona KM za te projekte iz sredstava javnih investicija", rekla je ministar finansija u Vladi Republike Srpske Zora Vidović na konferenciji za novinare nakon održane sjednice Vlade u Palama.

U ovoj godini, dodala je ona, krećemo sa jednim velikim ciklusom investiranja po svim lokalnim zajednicama koje s u dostavile zahtjeve.

"Nijedna lokalna zajednica koja je dostavila zahtjev nije odbijena", rekla je ona.

Navela je da će ovo pokrenuti jedna značajan investicioni ciklus i po lokalnim zajednicama, ali i na nivou Srpske.

"U ovom momentu u Srpskoj je u implementaciji 6,6 milijardi KM, od Puteva, Autoputeva i Elektroprivrede i svih drugih projekta koji su značajni za Republiku Srpsku. Nakon dvije godine sankcija, krećemo u veliki investicioni ciklus i on će trajati i narednih godina", navela je ona.

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Zora Vidović

Investicije

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske

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