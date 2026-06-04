Nova prava za osobe sa invaliditetom: Poseban dodatak do 800 KM u Srpskoj

Lica sa 100 odsto invaliditeta ubuduće će primati poseban dodatak na invalidninu do 800 KM, izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

"Obezbijedićemo primanje od 800 KM za lica sa invaliditetom od 100 odsto, a taj iznos će se smanjivati u skladu sa procentom invaliditeta", rekao je Šeranić na konferenciji za novinare na Palama nakon sjednice Vlade.

On je naveo da je riječ o prijedlogu koji su inicirala udruženja lica sa invaliditetom, te dodao da će za primjenu ovih mjera u drugoj polovini godine biti potrebno oko 19,9 miliona KM.

Kada je riječ o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, Šeranić je ponovio da će roditelji-njegovatelji zadržati pravo na naknadu i nakon što lice sa smetnjama u razvoju navrši 30 godina.

On je dodao da će iz zakona biti brisano starosno ograničenje od 65 godina za roditelje-njegovatelje.

Šeranić je rekao da je Vlada utvrdila i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenim komorama Republike Srpske radi osnivanja novih komora za zdravstvene radnike novih profila koji se obrazuju na medicinskim fakultetima u Banjaluci i Foči.

"Cilj je da se omogući praćenje kvaliteta i stručnosti rada tog kadra, kao što je to već slučaj sa postojećim zdravstvenim komorama", naveo je Šeranić.

On je dodao da je opremanje prve hibridne kardiohirurške sale u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci, što je odobreno na današnjoj sjednici Vlade, značajan iskorak u razvoju kardiohirurgije.

(Srna)