Srpska bogatija za 20 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 sata rođeno je 20 beba, po 10 dječaka i djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je 12 beba, Doboju četiri, Prijedoru, Trebinju i Gradišci i Zvorniku po jedna.

U Banjaluci je rođeno pet dječaka i sedam djevojčica, Doboju tri dječaka i djevojčica, Prijedoru i Trebinju po djevojčica, a u Gradišci i Zvorniku po dječak.

U porodilištima Istočno Sarajevo, Nevesinje, Bijeljina i Foča nije bilo poroda.