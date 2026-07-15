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Srpska bogatija za 20 beba

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 07:53

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Беба
Foto: pexels/Helena Lopes

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 sata rođeno je 20 beba, po 10 dječaka i djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je 12 beba, Doboju četiri, Prijedoru, Trebinju i Gradišci i Zvorniku po jedna.

U Banjaluci je rođeno pet dječaka i sedam djevojčica, Doboju tri dječaka i djevojčica, Prijedoru i Trebinju po djevojčica, a u Gradišci i Zvorniku po dječak.

U porodilištima Istočno Sarajevo, Nevesinje, Bijeljina i Foča nije bilo poroda.

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beba

rođene bebe

Republika Srpska

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