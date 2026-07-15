Virus ponovo hara: Bijeljina i Foča pod udarom afričke kuge svinja

Strah od novog talasa afričke kuge svinja ponovo je zavladao među uzgajivačima u Srpskoj nakon što su potvrđeni novi slučajevi u Foči i Bijeljini, zbog čega će danas u Semberiji biti održan sastanak nadležnih institucija s ciljem sprečavanja daljeg širenja zaraze i dosljednije primjene bio bezbjednosnih mjera.

Novi slučajevi afričke kuge svinja potvrđeni su u Bijeljini i Foči, što je ponovo uznemirilo proizvođače u Republici Srpskoj.

Na jednom gazdinstvu u Foči eutanazirano je 25 mangulica, dok je u novim žarištima do sada uništeno više od 150 svinja, uglavnom na manjim imanjima. Nadležne institucije upozoravaju da su najveći rizici za širenje zaraze nepoštovanje bio bezbjednosnih mjera, nelegalan promet i uvođenje životinja nepoznatog porijekla.

U Bijeljini će biti održan sastanak nadležnih institucija kako bi se pojačale kontrole i spriječilo dalje širenje afričke kuge svinja.

Posljednji slučaj afričke kuge svinja u Srpskoj potvrđen je u Foči, gdje je na jednom poljoprivrednom gazdinstvu eutanazirano 25 mangulica. Nakon novih žarišta u Srpskoj proizvođači su ponovo upozorili na neophodnost strogog pridržavanja bio bezbjednosnih mjera, kontrole prometa životinja i sprečavanja nelegalne trgovine, koja predstavlja jedan od najvećih rizika za prenos zaraze.

Predsjednik Udruženja uzgajivača svinja RS Mišo Maljčić istakao je za "Glas" da su novi slučajevi posljedica nepoštovanja bio bezbjednosnih mjera, ali i neodgovornog ponašanja dijela proizvođača i preprodavaca.

- Virusu trenutno odgovaraju i vremenske prilike, ali najveći problem je što su se mnogi opustili. Ne dezinfikuju obuću, ljudi bez zaštite ulaze iz štale u štalu, a preprodavci obilaze više farmi u jednom danu i tako mogu nesvjesno prenijeti zarazu. Zato je neophodno smanjiti kretanje životinja i spriječiti crno tržište, jer se tako virus najbrže širi - rekao je Maljčić.

On je naglasio da su proizvođači u zaraženim područjima u teškom položaju, jer nakon proglašenja žarišta ne mogu prodavati svinje, dok troškovi proizvodnje ostaju isti.

- Ljudi od tog posla žive. Kada bude zabranjen promet, ostaju bez prihoda, a svinje svaki dan moraju da jedu. Zbog toga pojedini pokušavaju da ih prodaju ispod cijene ili ilegalno, što dodatno pogoršava situaciju - kazao je Maljčić.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice Savo Bakajlić kazao je da je afrička kuga ponovo uznemirila proizvođače.

- Mnogi pamte ogromne gubitke iz prethodnog talasa zaraze i strahuju da bi se sve moglo ponoviti. Istovremeno, cijena prasadi pala je ispod pet maraka po kilogramu i mnogi više ne vide računicu u proizvodnji - rekao je Bakajlić.

On je poručio da se moraju ozbiljnije poštovati propisane mjere, jer se virus lako prenosi preko odjeće, obuće, vozila i životinja.

- Dovoljan je jedan neodgovoran postupak da zaraza stigne na novu farmu. Zato je neophodno zaustaviti nelegalan promet i pooštriti kontrole - kazao je

Bakajlić.

Prema njegovim riječima, dio proizvođača izgubio je povjerenje u sistem, zbog čega pojedini ne prijavljuju sumnju na bolest.

- Samo zajedničkim radom institucija i proizvođača možemo spriječiti novu štetu, jer ako se zaraza proširi, ostaćemo bez značajnog dijela svinjskog fonda - upozorio je Bakajlić.

Direktor Veterinarskog instituta RS "Dr Vaso Butozan" Dragan Knežević ocijenio je da je epizootiološka situacija zabrinjavajuća, jer su novi slučajevi potvrđeni u Bijeljini i Foči, dok je u Srbiji i Hrvatskoj već mjesecima prisutan veliki broj žarišta.

- Zbog takve situacije danas u Bijeljini organizujemo sastanak sa lokalnim kriznim štabom, Ministarstvom poljoprivrede i svim nadležnim institucijama. Akcenat će biti na poštovanju bio bezbjednosnih mjera, jer je došlo do opuštanja, nelegalnog transporta i uvođenja svinja nepoznatog porijekla na pojedine farme - kaže Knežević.

On je naveo da je u novim žarištima do sada eutanazirano više od 150 svinja, uglavnom na manjim gazdinstvima.

- Za sada nema većih ekonomskih posljedica, ali ukoliko mjere ne budu poštovane, postoji opasnost da se zaraza proširi i na veće farme - upozorio je Knežević.

Pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Negoslav Lukić rekao je da neće biti novih mjera, jer zakonski i podzakonski okvir već postoji i usklađen je sa međunarodnim protokolima.

- Cilj je da sa lokalnim kriznim štabom, veterinarskim organizacijama, inspekcijom i policijom koordinišemo aktivnosti i spriječimo nelegalan promet životinja, jer je ljudski faktor i dalje najveći rizik za širenje afričke kuge svinja - kazao je Lukić.

INSPEKCIJA

Republička veterinarska inspekcija pojačala je kontrole na terenu radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja, a inspektori obilaze farme i ukazuju proizvođačima na značaj poštovanja bio bezbjednosnih mjera i posjedovanja propisane dokumentacije.

- Apelujemo na proizvođače da ne prodaju i ne kupuju svinje bez uredne dokumentacije, jer neodgovorno postupanje može ugroziti čitavu proizvodnju - poručili su iz Inspektorata i dodali da su za promet životinja bez identifikacionih markica i dokumentacije predviđene kazne od 500 do 3.000 KM. Podsjetili su da su 2023. godine podnijeli šest krivičnih prijava protiv lica koja su prometovala svinje iz zaraženih i ugroženih područja bez potrebne veterinarske dokumentacije.

(Glas Srpske)