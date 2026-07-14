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Žetva zobi u punom jeku: Kvalitet dobar, prinosi solidni

Autor:

Zorica Petković
14.07.2026 20:53

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Жетва
Foto: ATV

Kombajni su već nekoliko dana od ranog jutra na parcelama pod zobi. Za potrebe ergele „Vučijak“ kod Prnjavora zasijano je oko 30 hektara ove žitarice, 15 u zimskoj i 15 u proljetnoj sjetvi.

U toku je intenzivna žetva zobi na ovim parcelama u okolini Prnjavora. Prinosi bi okvirno trebalo da budu od 3, 5 do 4 tone po hektaru.

I zimska i proljetna zob su dobro iznijele. Po svim računicama zobi za ishranu životinja neće nedostajati, kaže vršilac dužnosti direktora ergele "Vučijak" .

"To bi nam otprilike značilo da možemo nekih 100 tona zobi proizvesti što je u potpunosti ranijih godina nije moglo biti. Međutim, mi ćemo promjeniti princip ishrane na ergeli i ove godine uključujemo i koncentrovanu hranu tako da ova količina zobi koju sada žanjemo može nam biti za nake dvije kalendarske godine zato što ćemo kompenzovati sa drugom hranom", rekao je Ranko Grubešić, v.d direktor Javne ustanove Egrela "Vučijak", Prnjavor.

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Slična situacija je i na imanjima ratara koji se ujedno bave i stočarstvom. Evidentno je da je kvalitet zrna dobar, ali bi prinosi mogli biti i znatno bolji, smatraju agronomi.

"Ti prinosi bi realno mogli biti viši da krajem šestog mjeseca visoke temperature nisu presjekle nalijevanje zrna, ne samo kod zobi nego i kod ostalih stranih žita. Inače temperature preko 30 stepeni Celzijusa činjenica je da se negativno odražavaju na nalijevanje zrna", rekla je Iskra Arapović, viši stručni saradnik za ratarstvo i povrtarstvo.

Zob je u odnosu na druge žitarice, zapostavljena jer ne donosi velike prinose kao ječam ili pšenica. Stručnjaci kažu, to je potpuno neopravdano jer je nutritivno bogata i smatra se jednom od najvrijednijih žitarica, pa je preporuka ratarima da je više gaje. Žetva zobi kao i drugih strnih žita. trebalo bi da bude završena u Republici Srpskoj, do kraja jula.

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žetva

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