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Loše vijesti za putnike iz BiH: Viz Er ukida popularnu liniju

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 21:27

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Авион компаније Виз Ер
Foto: Tibor Szabo / Pexels

Kompanija Viz Er ukida avioliniju između Tuzle i Pariza, odnosno aerodroma Beauvais, prema pisanju portala Zamaaero.

Ova odluka dolazi nekoliko mjeseci nakon što je linija uvedena u sklopu širenja ponude letova sa Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Viz Er je u decembru 2025. godine ponovo uspostavio bazu u Tuzli, čime je započelo širenje mreže letova iz ovog grada. Postavljanjem baznog aviona putnicima iz Tuzle omogućene su linije prema nekoliko evropskih destinacija, među kojima su bili Keln, Hamburg, Mastriht i Malme.

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U martu ove godine uvedena je i nova linija prema Parizu – Beauvais, a letovi između Tuzle i Pariza bili su dostupni tri puta sedmično.

Prema informacijama Zamaaera, posljednji let za Pariz planiran je za 29. august, nakon čega bi linija trebala biti ukinuta.

Pored linije za Pariz, Viz Er bi ove zime trebao obustaviti i letove iz Tuzle prema švedskom Geteborgu, prenosi Viteški.ba.

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letovi

Bosna i Hercegovina

Tuzla

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