Miloš Jojić nakon poraza od Levskog: Greške se ne praštaju u Evropi

"Na ovom nivou, greške se ne praštaju. Trenuci nepažnje i slab fokus dobra ekipa odmah kazni, to smo vidjeli i večeras. Mislim da smo izašli hrabro i nismo se povukli, kao što sam rekao prije utakmice došli smo ovdje da pobijedimo. Na kraju je rezultat previsok na ono što se dešavalo na terenu", rekao je Jojić.

Istakao je da poraz boli, ali iz poraza treba izvući pouke.

"Drugo naše poluvrijeme gdje smo 15-20ak minuta kontrolisali igru i vratili protivnika ispred njegovog gola, međutim, nismo uspjeli da to krunišemo golom i ono smo prelagano primali golove gdje nas je to na kraju dovelo do ubjedljivog poraza. Nema mnogo vremena za tugovanja, već za 7 do 9 dana nas očekuje nova utakmica, novi izazovi i novi protivnik, cilj je da se dokopamo grupne faze, ostala nam je Liga konferencija i sve ćemo uraditi da se nje dokopamo", rekao je Jojić.

Fudbal Svi golovi sa utakmice Levski - Borac

On se posebno zahvalio navijačima Borca.

"Hvala im na podršci, prate nas svagdje, kako na domaćem terenu, tako i u Evropi i znači nam dosta njihova podrška i riječi poslije utakmice gdje su i oni sami prepoznali da smo dali sve od sebe i da je rezultat malo previsok za ono što se dešavalo na terenu. Veliko hvala i samo zajedno možemo da ostvarimo ciljeve", rekao je Jojić.