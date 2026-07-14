Svi golovi sa utakmice Levski - Borac

Banjalučki Borac završio je kvalifikacije za Ligu šampiona nakon visokog poraza u revanšu prvog kola protiv Levskog u Sofiji.

Borac je poražen sa 4:0, iako se, na osnovu prvih sat vremena igre, ne može reći da je to zasluženo.

Prvo poluvrijeme je završeno bez golova, da bi šok uslijedio već na startu drugog.

Fudbal Levski bez milosti, Borac završio put ka Ligi šampiona

U 49. minutu domaćini dolaze do prednosti. Rogan pravi neshvatljivu grešku koju koristi Oko Fleks i donosi prednost svom timu.

Već u naredna dva minuta djelovalo je da će Borac da se pridigne, ali novi udarac došao je u 59. minutu.

Reinaldo je odigrao dupli pas sa saigračem malo izvan šesnaesterca i šutirao, a lopta je ušla u gol odmah uz desnu stativu.

Nakon toga uslijedio je potpuni raspad banjalučkog tima.

Ponovo Reinaldo trese mrežu i u 65. minutu. Primio je pas u šesnaestercu i odlučio se na lob, jer je primjetio da je Nikola Ćetković izašao sa gola i ponovo zatresao mrežu.

Poslije trećeg gola igrači Borca su djelovali bezvoljno pa je kazna uslijedila pet minta prije isteka regularnih 90 minuta.

Tačku na I stavlja Huan Perea. Igrao se 85. minut kada odličnim udarcem trese mrežu Borca i postavlja konačan rezultat.

Banjalučki klub će svoj evropski put nastaviti u kvalifikacijama za Ligu Konferencija.

Sve golove iz ove utakmice pogledajte u nastavku.