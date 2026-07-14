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Svi golovi sa utakmice Levski - Borac

Autor:

Stevan Lulić
14.07.2026 22:25

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Левски - Борац сви голови
Foto: Screenshot / YouTube

Banjalučki Borac završio je kvalifikacije za Ligu šampiona nakon visokog poraza u revanšu prvog kola protiv Levskog u Sofiji.

Borac je poražen sa 4:0, iako se, na osnovu prvih sat vremena igre, ne može reći da je to zasluženo.

Prvo poluvrijeme je završeno bez golova, da bi šok uslijedio već na startu drugog.

Левски - Борац

Fudbal

Levski bez milosti, Borac završio put ka Ligi šampiona

U 49. minutu domaćini dolaze do prednosti. Rogan pravi neshvatljivu grešku koju koristi Oko Fleks i donosi prednost svom timu.

Već u naredna dva minuta djelovalo je da će Borac da se pridigne, ali novi udarac došao je u 59. minutu.

Reinaldo je odigrao dupli pas sa saigračem malo izvan šesnaesterca i šutirao, a lopta je ušla u gol odmah uz desnu stativu.

Nakon toga uslijedio je potpuni raspad banjalučkog tima.

Ponovo Reinaldo trese mrežu i u 65. minutu. Primio je pas u šesnaestercu i odlučio se na lob, jer je primjetio da je Nikola Ćetković izašao sa gola i ponovo zatresao mrežu.

Poslije trećeg gola igrači Borca su djelovali bezvoljno pa je kazna uslijedila pet minta prije isteka regularnih 90 minuta.

Tačku na I stavlja Huan Perea. Igrao se 85. minut kada odličnim udarcem trese mrežu Borca i postavlja konačan rezultat.

Banjalučki klub će svoj evropski put nastaviti u kvalifikacijama za Ligu Konferencija.

Sve golove iz ove utakmice pogledajte u nastavku.

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Tagovi :

Levski Sofija

Levski Borac

FK Borac

Liga šampiona

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