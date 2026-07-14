Сви голови са утакмице Левски - Борац

Аутор:Стеван Лулић
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Бањалучки Борац завршио је квалификације за Лигу шампиона након високог пораза у реваншу првог кола против Левског у Софији.
Борац је поражен са 4:0, иако се, на основу првих сат времена игре, не може рећи да је то заслужено.
Прво полувријеме је завршено без голова, да би шок услиједио већ на старту другог.
Фудбал
Левски без милости, Борац завршио пут ка Лиги шампиона
У 49. минуту домаћини долазе до предности. Роган прави несхватљиву грешку коју користи Око Флекс и доноси предност свом тиму.
Већ у наредна два минута дјеловало је да ће Борац да се придигне, али нови ударац дошао је у 59. минуту.
Реиналдо је одиграо дупли пас са саиграчем мало изван шеснаестерца и шутирао, а лопта је ушла у гол одмах уз десну стативу.
Након тога услиједио је потпуни распад бањалучког тима.
Поново Реиналдо тресе мрежу и у 65. минуту. Примио је пас у шеснаестерцу и одлучио се на лоб, јер је примјетио да је Никола Ћетковић изашао са гола и поново затресао мрежу.
Послије трећег гола играчи Борца су дјеловали безвољно па је казна услиједила пет минта прије истека регуларних 90 минута.
Тачку на И ставља Хуан Переа. Играо се 85. минут када одличним ударцем тресе мрежу Борца и поставља коначан резултат.
Бањалучки клуб ће свој европски пут наставити у квалификацијама за Лигу Конференција.
Све голове из ове утакмице погледајте у наставку.
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