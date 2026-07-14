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Сви голови са утакмице Левски - Борац

Аутор:

Стеван Лулић
14.07.2026 22:25

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Левски - Борац сви голови
Фото: Screenshot / YouTube

Бањалучки Борац завршио је квалификације за Лигу шампиона након високог пораза у реваншу првог кола против Левског у Софији.

Борац је поражен са 4:0, иако се, на основу првих сат времена игре, не може рећи да је то заслужено.

Прво полувријеме је завршено без голова, да би шок услиједио већ на старту другог.

Левски - Борац

Фудбал

Левски без милости, Борац завршио пут ка Лиги шампиона

У 49. минуту домаћини долазе до предности. Роган прави несхватљиву грешку коју користи Око Флекс и доноси предност свом тиму.

Већ у наредна два минута дјеловало је да ће Борац да се придигне, али нови ударац дошао је у 59. минуту.

Реиналдо је одиграо дупли пас са саиграчем мало изван шеснаестерца и шутирао, а лопта је ушла у гол одмах уз десну стативу.

Након тога услиједио је потпуни распад бањалучког тима.

Поново Реиналдо тресе мрежу и у 65. минуту. Примио је пас у шеснаестерцу и одлучио се на лоб, јер је примјетио да је Никола Ћетковић изашао са гола и поново затресао мрежу.

Послије трећег гола играчи Борца су дјеловали безвољно па је казна услиједила пет минта прије истека регуларних 90 минута.

Тачку на И ставља Хуан Переа. Играо се 85. минут када одличним ударцем тресе мрежу Борца и поставља коначан резултат.

Бањалучки клуб ће свој европски пут наставити у квалификацијама за Лигу Конференција.

Све голове из ове утакмице погледајте у наставку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Левски Софија

Левски Борац

ФК Борац

Лига шампиона

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