Danas "pakao" do 36 stepeni, a onda stiže nevrijeme!

Autor:ATV redakcija
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Danas će u Republici Srpskoj biti sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno u brdsko planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.
Kasno uveče i u narednoj noći jače naoblačenje sa zapada uz kišu i lokalne pljuskove koji se premještaju ka istoku i jugu, a moguće su i nepogode sa gradom i jakim vjetrom.
Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini južni. Pri pljuskovima vjetar pojačan i jak.
Maksimalna temperatura vazduha od 30°S do 36°S, u višim predjelima od 25°S, saopšteno je iz RHMZ RS.
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