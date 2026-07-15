Danas "pakao" do 36 stepeni, a onda stiže nevrijeme!

Danas će u Republici Srpskoj biti sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno u brdsko planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

Kasno uveče i u narednoj noći jače naoblačenje sa zapada uz kišu i lokalne pljuskove koji se premještaju ka istoku i jugu, a moguće su i nepogode sa gradom i jakim vjetrom.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini južni. Pri pljuskovima vjetar pojačan i jak.

Maksimalna temperatura vazduha od 30°S do 36°S, u višim predjelima od 25°S, saopšteno je iz RHMZ RS.