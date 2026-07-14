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Novorođenče pronađeno mrtvo u toaletu

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 20:28

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беба и мајка руке
Foto: Pexel/Lily T

Federalni istražni biro (FBI) ponudio je nagradu od 15.000 dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije, hapšenja i osude osobe ili osoba odgovornih za smrt novorođenčeta čije je tijelo pronađeno u prenosivom toaletu na popularnom muzičkom festivalu u američkoj saveznoj državi Mičigen.

Nagrada je raspisana nekoliko nedjelja nakon što je tijelo bebe pronađeno 28. juna u prenosivom toaletu u kamp zoni festivala Elektrik Forest, saopštila je u ponedjeljak Državna policija Mičigena, prenosi "Njujork Post".

Novorođenče, staro manje od 28 dana, pronašao je radnik kompanije zadužene za održavanje prenosivih toaleta tokom redovnog servisiranja.

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Preliminarni rezultati obdukcije pokazali su da je beba rođena živa i sposobna za život, potvrdila je policija.

Istražioci su razgovarali sa jednom ženom iz grada Muskegona koja je prisustvovala četvorodnevnom festivalu i za koju se vjerovalo da posjeduje informacije važne za istragu. Policija je navela da je žena u potpunosti sarađivala s istražiocima i da je u međuvremenu isključena kao osumnjičena.

Kancelarija FBI u Detroitu saopštila je u ponedjeljak da pruža pomoć Državnoj policiji Mičigena u istrazi i da nudi nagradu od 15.000 dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije, hapšenja i osuđujuće presude odgovornih za smrt novorođenčeta.

Rasprodati festival održan je na ranču Dabl Džej Džej Ranč u mjestu Rotberi i okupio je desetine izvođača elektronske dens muzike.

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Državna policija Mičigena saopštila je na društvenoj mreži Iks da je "uvjerena" da će dalja istraga i forenzička analiza dovesti do identifikacije osumnjičenog.

"Istražioci vjeruju da postoje osobe koje imaju važne informacije u vezi s ovim slučajem, ali oklijevaju da ih podijele sa policijom", navodi se u saopštenju.

Policija je pozvala sve koji imaju informacije o smrti novorođenčeta da ih dostave Državnoj policiji Mičigena ili najbližoj kancelariji FBI.

(Telegraf)

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beba

Novorođenče

Amerika

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