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Klackalica u naredne dvije sedmice: Meteorolozi objavili prognozu

Autor:

Stevan Lulić
04.06.2026 15:39

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Сунце, лијепо вријеме
Foto: pexels/Tuğba

Meteorolozi FHMZ objavili su prognozu za naredne dvije sedmice, tačnije do 18. juna, prema kojoj nas očekuje prava vremenska "klackalica".

BiH u tom periodu očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme uz česte pljuskove i grmljavinu, posebno u sjevernim i zapadnim krajevima zemlje, dok će temperature postepeno rasti i sredinom mjeseca dostizati i do 32 stepena.

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FHMZ navodi da su tokom dana mogući sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neće faliti ni kiše i pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje.

Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice preovladavaće promjenjivo oblačno i djelimično sunčano vrijeme, s malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima.

Temperature će biti u blagom porastu, pa se očekuje da živa na termometrima ide između 10 i 15 stepeni u Bosni, a u Hercegovini od 15 do 18 stepeni. Najviše dnevne temperature kretaće se između 21 i 26 stepeni u Bosni, na području Hercegovine od 26 do 30 stepeni.

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Uprkos nešto manjoj oblačnosti do kraja druge dekade mjeseca, sasvim stabilni period se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature i vlažan vazduh usloviće i povećan osjećaj sparine.

Jutarnje temperature variraće uglavnom između 14 i 18 stepeni u Bosni, do 22 stepena u Hercegovini, a najviše dnevne iznosiće između 26 i 30 stepeni u Bosni, do 32 stepena u Hercegovini.

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