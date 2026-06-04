Sutra sunčano i toplo, poslije podne kiša i grmljavina

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će preovladavati sunčano i toplo vrijeme, ali se u poslijepodnevnim časovima očekuje naoblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu.

Jutro će biti pretežno vedro, ponegdje uz rijeke i po kotlinama sa prolaznom maglom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U nastavku dana biće sunčano i toplo, dok će se poslije podne sa Zapada širiti naoblačenje koje će do večeri zahvatiti većinu krajeva i usloviti kišu, a ponegdje i pljuskove sa grmljavinom, te će se padavine tokom noći postepeno proširiti i na ostale dijelove BiH.

Duvaće slab do umjeren promjenljiv vjetar, u Hercegovini južni, a uveče će na sjeveru, uz kišu i pljuskove, ojačati i skrenuti na sjeverne smjerove.

Minimalna temperatura vazduha od 10 do 14 stepeni, u višim predjelima oko sedam, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni Celzijusovih, u višim krajevima oko 21 stepen.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, pretežno oblačno vrijeme najduže se danas zadržalo u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica pet, Han Pijesak 13, Kalinovik i Sokolac 15, Sarajevo 17, Višegrad, Gacko i Rudo 19, Bijeljina, Foča i Tuzla 20, Banjaluka, Doboj, Prijedor, Trebinje, Drvar i Sanski Most 24, Novi Grad 25 i Mostar 27 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna