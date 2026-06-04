Logo
Large banner

Tužna scena ispred Halidovog motela: Porodični pas zavija na dan Sejdine sahrane, leži nepomično

Autor:

ATV
04.06.2026 12:31

Komentari:

0
Пас Халида Бешлића
Foto: Telegraf/Instagram/printscreen

Na imanju Halida Bešlića u blizni Sarajeva, ekipa Telegrafa je ispred hotela koji je izgradio pjevač, uslikala tužnog pjevačevog ljubimca, na dan Sejdine sahrane i 7 mjeseci nakon pjevačeve smrti.

Naime, pored radnika i bivšeg Halidovog vozača koji živi u motelu, na imanju živi i pas kojeg je Halid obožavao.

Ispred motela ekipa Telegrafa nije zatekla nikog sem psa Bendža, koji tužno i nepomično leži tik pored motela.

Kada mu je novinarka Telegrafa prišla, pas Bešlićevih je počeo da zavija.

Сејда и Халид Бешлић

Scena

Umrla supruga Halida Bešlića

Nakon Halidove smrti, pas nije jeo i pio vodu

Halidov vozač Vlado rekao je da Halidov pas od dana njegove smrti ne želi da jede i pije vodu.

Ekipa Telegrafa je tada zabilježila tužnu fotografiju usamljenog psa koji se ne pomjera s jednog mjesta ispred hotela, gdje leži, i dalje ne pije vodu i ne traži hranu.

Kako su im otkrili radnici, ali i čovjek iz hotela, pas je danima tužan i ne pomjera se s jednog mjesta na kojem leži.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Halid Bešlić

umrla Sejda Bešlić

Sarajevo

pas Halida Bešlića

sahrana

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Колона на брзој цести према Бањалуци

Društvo

Haos na ulazu u Banjaluku: Vozači zarobljeni u koloni

56 min

0
Црвени аутомоил на ауто-путу.

Društvo

Kako da aktivirate TAG uređaj iz Srpske za vožnju bez zaustavljanja kroz Srbiju

1 h

0
Крст код Кнежева

Društvo

U Beracima kod Kneževa grade krst visine 15 metara

1 h

0
ГП Доња Градина

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na ulazu u BiH

1 h

0

  • Najnovije

13

12

Zašto je Vrhovni sud smanjio kaznu Mandiću za ubistvo Bogdanovića

13

03

Vozaču iz Gradiške oduzet ”pežo”: Pijan učestvovao u nezgodi, za kazne duguje 3.140 KM

12

53

Nadzorna kamera sa aerodroma u Kuvajtu zabilježila udar drona: Razoren cijeli terminal

12

51

Srušio se mali avion u Hrvatskoj: Ima poginulih?

12

42

Dodik čestitao rođendan ATV-u: "Nezaobilazan izvor informacija"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner