Tužna scena ispred Halidovog motela: Porodični pas zavija na dan Sejdine sahrane, leži nepomično

Autor:ATV
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Na imanju Halida Bešlića u blizni Sarajeva, ekipa Telegrafa je ispred hotela koji je izgradio pjevač, uslikala tužnog pjevačevog ljubimca, na dan Sejdine sahrane i 7 mjeseci nakon pjevačeve smrti.
Naime, pored radnika i bivšeg Halidovog vozača koji živi u motelu, na imanju živi i pas kojeg je Halid obožavao.
Ispred motela ekipa Telegrafa nije zatekla nikog sem psa Bendža, koji tužno i nepomično leži tik pored motela.
Kada mu je novinarka Telegrafa prišla, pas Bešlićevih je počeo da zavija.
Scena
Umrla supruga Halida Bešlića
Nakon Halidove smrti, pas nije jeo i pio vodu
Halidov vozač Vlado rekao je da Halidov pas od dana njegove smrti ne želi da jede i pije vodu.
Ekipa Telegrafa je tada zabilježila tužnu fotografiju usamljenog psa koji se ne pomjera s jednog mjesta ispred hotela, gdje leži, i dalje ne pije vodu i ne traži hranu.
Kako su im otkrili radnici, ali i čovjek iz hotela, pas je danima tužan i ne pomjera se s jednog mjesta na kojem leži.
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