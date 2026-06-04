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Haos na ulazu u Banjaluku: Vozači zarobljeni u koloni

Autor:

ATV
04.06.2026 12:18

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Колона на брзој цести према Бањалуци
Foto: Viber/Patrole-radari

Nepregledna kolona vozila formirana je na brzoj cesti u smjeru ka Banjaluci, a vozači savjetuju izbjegavanje ovog puta.

Nastavlja se obnova brze ceste Klašnice - Banjaluka

"Brza cesta Trn –Banjaluka, zastoj, nepregledna kolona", jedan je od komentara vozača koji su se oglasili u Viber grupi "Patrole i radari" u kojima su članovi počeli dijeliti i fotografije.

Колона возила
Kolona vozila

Podsjećamo, radovi na obnovi magistralnog puta MI-101, poznatog kao brza cesta Klašnice – Banjaluka, nastavljeni su 13. maja, nakon što je krajem prošle godine završena sanacija jednog dijela puta.

Rekonstrukcija prve dionice počela je 11. oktobra prošle godine i obuhvatila potpunu sanaciju kolovoza, bankina, prateće infrastrukture, kao i izradu završnog sloja asfalta.

Санација знакова

Banja Luka

Investicija vrijedna 12 miliona KM: Nastavljeni radovi na brzoj cesti Klašnice – Banjaluka

Dužina cijele dionice koja će biti rekonstruisana je 13,2 kilometra u smjeru Klašnice-Banjaluka i 13,2 kilometra iz smjera Banjaluka-Klašnice po dvije trake u oba smijera.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

brza cesta

Banjaluka-Klašnice

Trn-Banjaluka

stanje na putevima

Banjaluka

kolona vozila

gužva na auto-putu

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