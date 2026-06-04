Haos na ulazu u Banjaluku: Vozači zarobljeni u koloni

Autor:ATV
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Nepregledna kolona vozila formirana je na brzoj cesti u smjeru ka Banjaluci, a vozači savjetuju izbjegavanje ovog puta.
Nastavlja se obnova brze ceste Klašnice - Banjaluka
"Brza cesta Trn –Banjaluka, zastoj, nepregledna kolona", jedan je od komentara vozača koji su se oglasili u Viber grupi "Patrole i radari" u kojima su članovi počeli dijeliti i fotografije.
Podsjećamo, radovi na obnovi magistralnog puta MI-101, poznatog kao brza cesta Klašnice – Banjaluka, nastavljeni su 13. maja, nakon što je krajem prošle godine završena sanacija jednog dijela puta.
Rekonstrukcija prve dionice počela je 11. oktobra prošle godine i obuhvatila potpunu sanaciju kolovoza, bankina, prateće infrastrukture, kao i izradu završnog sloja asfalta.
Banja Luka
Investicija vrijedna 12 miliona KM: Nastavljeni radovi na brzoj cesti Klašnice – Banjaluka
Dužina cijele dionice koja će biti rekonstruisana je 13,2 kilometra u smjeru Klašnice-Banjaluka i 13,2 kilometra iz smjera Banjaluka-Klašnice po dvije trake u oba smijera.
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