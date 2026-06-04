U Beracima kod Kneževa grade krst visine 15 metara

Autor:ATV
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U selu Beraci kod Kneževa u toku je izgradnja monumentalnog pravoslavnog krsta visine 15 i širine šest metara.
U selu Beraci kod Kneževa u toku je izgradnja monumentalnog pravoslavnog krsta visine 15 i širine šest metara.
Član Organizacionog odbora za izgradnju krsta Milenko Berak rekao je Srni da je cilj da ovaj krst bude trajni simbol vjere, zajedništva, očuvanja tradicije i duhovnog identiteta srpskog naroda na ovom području.
"Krst se gradi armiranobetonskom konstrukcijom, a nakon završetka građevinskih radova biće obložen prirodnim kamenom. Posebnu umjetničku i duhovnu vrijednost daće mozaik koji će krasiti njegovu površinu", naglasio je Berak.
On je dodao da se izgradnja realizuje zahvaljujući slozi, trudu i podršci mještana, donatora i prijatelja ovog kraja.
Po završetku radova planirano je da krst bude osveštan, prenosi Srna.
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