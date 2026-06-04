U Beracima kod Kneževa grade krst visine 15 metara

U selu Beraci kod Kneževa u toku je izgradnja monumentalnog pravoslavnog krsta visine 15 i širine šest metara.

U selu Beraci kod Kneževa u toku je izgradnja monumentalnog pravoslavnog krsta visine 15 i širine šest metara.

Član Organizacionog odbora za izgradnju krsta Milenko Berak rekao je Srni da je cilj da ovaj krst bude trajni simbol vjere, zajedništva, očuvanja tradicije i duhovnog identiteta srpskog naroda na ovom području.

Krst kod Kneževa

"Krst se gradi armiranobetonskom konstrukcijom, a nakon završetka građevinskih radova biće obložen prirodnim kamenom. Posebnu umjetničku i duhovnu vrijednost daće mozaik koji će krasiti njegovu površinu", naglasio je Berak.

On je dodao da se izgradnja realizuje zahvaljujući slozi, trudu i podršci mještana, donatora i prijatelja ovog kraja.

Po završetku radova planirano je da krst bude osveštan, prenosi Srna.