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U Beracima kod Kneževa grade krst visine 15 metara

Autor:

ATV
04.06.2026 11:58

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Крст код Кнежева
Foto: Srna

U selu Beraci kod Kneževa u toku je izgradnja monumentalnog pravoslavnog krsta visine 15 i širine šest metara.

U selu Beraci kod Kneževa u toku je izgradnja monumentalnog pravoslavnog krsta visine 15 i širine šest metara.

Član Organizacionog odbora za izgradnju krsta Milenko Berak rekao je Srni da je cilj da ovaj krst bude trajni simbol vjere, zajedništva, očuvanja tradicije i duhovnog identiteta srpskog naroda na ovom području.

Крст код Кнежева
Krst kod Kneževa

"Krst se gradi armiranobetonskom konstrukcijom, a nakon završetka građevinskih radova biće obložen prirodnim kamenom. Posebnu umjetničku i duhovnu vrijednost daće mozaik koji će krasiti njegovu površinu", naglasio je Berak.

On je dodao da se izgradnja realizuje zahvaljujući slozi, trudu i podršci mještana, donatora i prijatelja ovog kraja.

Po završetku radova planirano je da krst bude osveštan, prenosi Srna.

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Tagovi :

krst od 15 metara

Kneževo

SPC

zanimljivosti

pravoslavni vjernici

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