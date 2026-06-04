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Konačno bez kiše! Danas prijatno toplo

Autor:

ATV
04.06.2026 08:33

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti prijatno toplo i pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, osim na jugu i jugoistoku, gd‌je ostaje promjenljivo oblačno sa povremenom slabom kišom.

Tokom jutra svježije i pretežno oblačno, a na istoku oblačnije uz slabu kišu ponegd‌je. Oko rijeka i po kotlinama prolazna magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab sjeverozapadi ili promjenljiv.

Maksimalna temperatura od 22 do 28, u višim pred‌jelima od 17 stepeni Celzijusovih.  

Tokom dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim časovima sa sjeverozapada prema istoku zemlje, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica tri, Čemerno osam, Kalinovik devet, Kneževo i Han Pijesak 10, Sokolac 11, Sarajevo i Gacko 12, Rudo, Foča, Šipovo, Livno, Mrkonjić Grad, Bileća, Drinić i Tuzla 13, Srebrenica i Ribnik 14, Banjaluka, Bijeljina, Drvar, Prijedor, Višegrad, Novi Grad, Trebinje i Zvornik 15, Doboj, Srbac, Gradačac, Mostar, Sanski Most i Neum 16 stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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