U Srpskoj rođeno 27 beba: Djevojčice ovog jutra u prednosti

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 17 d‌jevojčica i 10 d‌ječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je 12 beba, Zvorniku i Trebinju po tri, Bijeljini i Foči po dvije, a po jedna u Prijedoru, Doboju, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu.

U Banjaluci je rođeno osam d‌jevojčica i četiri d‌ječaka, Zvorniku tri d‌jevojčice, Trebinju d‌jevojčica i dva d‌ječaka, Bijeljini dva d‌ječaka, Foči d‌ječak i d‌jevojčica, Istočnom Sarajevu d‌ječak, te po d‌jevojčica u Prijedoru, Doboju, Nevesinju i Gradišci.