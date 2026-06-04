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U Srpskoj rođeno 27 beba: Djevojčice ovog jutra u prednosti

Autor:

ATV
04.06.2026 07:59

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Foto: Pexel/Emma Bauso

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 17 d‌jevojčica i 10 d‌ječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je 12 beba, Zvorniku i Trebinju po tri, Bijeljini i Foči po dvije, a po jedna u Prijedoru, Doboju, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu.

U Banjaluci je rođeno osam d‌jevojčica i četiri d‌ječaka, Zvorniku tri d‌jevojčice, Trebinju d‌jevojčica i dva d‌ječaka, Bijeljini dva d‌ječaka, Foči d‌ječak i d‌jevojčica, Istočnom Sarajevu d‌ječak, te po d‌jevojčica u Prijedoru, Doboju, Nevesinju i Gradišci.

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Tagovi :

rođene bebe

Porodilišta

Republika Srpska

Klinika za ginekologiju

porodilje

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