Podijeljene sve trakice osveštane na Pojasu Presvete Bogorodice: Evo šta sveštenici savjetuju vjernicima

Osveštanih trakica, koje su dijeljene vjernicima koji su dolazili na poklonjenje Pojasu Presvete Bogorodice, više nema.

Kako se čuje na snimku objavljenom na društvenim mrežama, sveštenik govori vjernicima da se ne zadržavaju u Hramu jer “ne znaju kada će doći”.

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Vjernici mogu da daju brojanicu ili krstić sveštenicima, da polože na Pojas da se osvešta, a vjernicima koji to nemaju kod sebe savjetuje se da kupe u prodavnici “nešto sitno za blagoslov”.

Ipak, oni koji nisu došli do trakice, ne moraju da očajavaju jer mogu da je naruče putem sajta manastira Vatoped, prenosi Telegraf.

Podsjetimo, SPC je juče objavila da se od 20. maja Pojasu Presvete Bogorodice poklonilo 576.793 vjernika. Pojas Presvete Bogorodice biće u Hramu do subote, 6. juna, kada će posle liturgije biti svečano ispraćen u manastir Vatoped.