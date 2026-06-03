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Podijeljene sve trakice osveštane na Pojasu Presvete Bogorodice: Evo šta sveštenici savjetuju vjernicima

Autor:

ATV
03.06.2026 20:37

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Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.
Foto: Tanjug/Ana Pauković/nr

Osveštanih trakica, koje su dijeljene vjernicima koji su dolazili na poklonjenje Pojasu Presvete Bogorodice, više nema.

Kako se čuje na snimku objavljenom na društvenim mrežama, sveštenik govori vjernicima da se ne zadržavaju u Hramu jer “ne znaju kada će doći”.

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Vjernici mogu da daju brojanicu ili krstić sveštenicima, da polože na Pojas da se osvešta, a vjernicima koji to nemaju kod sebe savjetuje se da kupe u prodavnici “nešto sitno za blagoslov”.

Ipak, oni koji nisu došli do trakice, ne moraju da očajavaju jer mogu da je naruče putem sajta manastira Vatoped, prenosi Telegraf.

Podsjetimo, SPC je juče objavila da se od 20. maja Pojasu Presvete Bogorodice poklonilo 576.793 vjernika. Pojas Presvete Bogorodice biće u Hramu do subote, 6. juna, kada će posle liturgije biti svečano ispraćen u manastir Vatoped.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

pravoslavlje

Pojas Presvete Bogorodice

hram Svetog Save na Vračaru

vjera

SPC

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