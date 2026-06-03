Mačka zamalo izazvala novu tragediju u BiH

Nova tragedija na putevima u Bih za dlaku je izbjegnuta, a uzrok je mogla da bude - ni manje ni više nego - mačka. Objavljen je i snimak ove opasne situacije.

Bh. motociklista Eldin I. (31) podijelio je nesvakidašnji snimak nastao nekoliko kilometara od Goražda, na magistralnom putu prema Ustikolini, kada mu je tokom vožnje iznenada mačka istrčala na put.

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Na snimku se vidi kako životinja u posljednjem trenutku izlijeće pred motocikl, stvarajući potencijalno veoma opasnu situaciju.

Srećom, zahvaljujući prisebnosti vozača i brzoj reakciji, izbjegnuta je saobraćajna nesreća.

Imamović, dugogodišnji zaljubljenik u motociklizam, odlučio je video podijeliti s javnošću kako bi upozorio sve učesnike u saobraćaju na opasnosti koje mogu nastati i onda kada vozači poštuju sva pravila.

"Samo da se svi čuvamo koliko možemo. Jer i mimo svih mjera zaštite, uvijek se može tako nešto desiti", poručio je Imamović za portal "Crna-Hronika".

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Ovaj događaj još jednom podsjeća da su na putevima moguće nepredviđene situacije, posebno na dionicama koje prolaze kroz ruralna područja gdje nije rijetkost da životinje iznenada izađu na kolovoz.

Stručnjaci zbog toga vozačima savjetuju dodatni oprez, prilagođenu brzinu i stalnu koncentraciju tokom vožnje.

Na svu sreću, ovaj incident završio je bez posljedica, ali ostaje kao važna opomena svim vozačima da ni trenutak ne smiju izgubiti fokus za upravljačem.