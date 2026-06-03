Potopljeni svijet u BiH krije mnoge tajne iz istorije

Ramsko jezero je akumulacija na rijeci Rami. Nalazi se u opštini Prozor-Rama u Bosni i Hercegovini, okruženo planinskim vencima Raduše, Makljena, Ljubuše i Vrana.

Jezero je nastalo 1968. godine. Dugačko je 12 kilometara i duboko 95 metara, a njegove vode mogu da variraju oko 50 metara.

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Njegova ostrva i poluostrva daju mu posebnu ljepotu, a najpoznatije je poluostrvo Šćit, koje svojim oblikom mnoge podsjeća na gitaru. Na Šćitu se nalazi franjevački manastir, a tu je i popularna kafana Gaj.

Na terasi možete uživati u prelijepom pogledu i lokalnim specijalitetima. Najpopularniji su domaća pita, jagnjetina, teletina, sir i pastrmka, uz neizostavnu čašu ramske šljivovice.

Voda čuva sjećanje na prošli život

Kulturno nasljeđe i tradicionalni način života ovdje su ovjekovječeni u skulpturama Ramskog krsta, Tajne večere, Ramske majke u kostimu i Dive Grabovčeve, a tu je i muzejska postavka tradicionalne kuće sa otvorenim ognjištem, stolarske radionice i drugih sjećanja na život u ramskom kraju.

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Prije nekoliko godina, lokalni mediji su izvještavali o veoma niskom nivou vode u jezeru zbog sušne jeseni i oštre zime, ali i značajnoj potrošnji vode zbog proizvodnje električne energije.

Dolina je izgledala pustinjski, sa površinom koja podsjeća na Mars. Ali isušeno jezero otkrilo je neke bizarne i zanimljive ostatke: tragove nekadašnjeg drveća, groblja i naselja starih više od 500 godina. Preostali bake i deke sjećaju se svog nekadašnjeg kraja iz kojeg su se doselili 1968. godine, kada je dolina pretvorena u jezero.

Destinacija u usponu

Voda je čista i bistra, a jezero je bogato ribom. To je podsjetnik na činjenicu da je BiH jedna od rijetkih zemalja na svijetu koja ima značajne rezerve vode za piće. Da bi se dodatno naglasio značaj njegovog očuvanja, ove godine, uoči Svjetskog dana voda, Ramsko jezero je dobilo svoje počasno mjesto na poštanskim markama HP Mostar.

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Razglednica sa jezera sa jezerskom markom - nema opravdanja da vaši prijatelji zaborave gdje ste bili. Uticaj mediteranske klime čini jezero prijatnom i osvježavajućom destinacijom za izlet, posebno u preostalim ljetnim danima kada još uvijek želimo da iskoristimo posljednje dane mira i tišine od gradske vreve.

Možete ga istražiti čamcem i uživati u plivanju, kampovanju ili pikniku na travi. Ljubitelji aktivnijeg odmora mogu se oprobati u planinarenju ili posjetiti sportsko-rekreativni centar koji, kako kaže, "povezuje stanovnike sa obje strane granice i podstiče druženje zasnovano na pozitivnim vrijednostima: zabavi, rekreaciji i uživanju u prirodi".

Jezero je idealno za sportski ribolov. Ako ga isprobate, možda ćete se proslaviti svojim ulovom, poput ribara Dragana Kozine, koji je prije dvije godine ulovio šarana od 28 kilograma. U blizini jezera postoje smještajni kapaciteti sa kojih se pruža prelijep pogled na jezero.

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Samo gledajući slike, već možemo čuti cvrkut ptica i osjetiti miris prave domaće hrane. Ako odlučite da sačekate zimu, po lijepom vremenu dočekaće vas zimska idila: plavo nebo, bijele planine i sunčano jezero koje se ponekad zaledi u svojim plićim dijelovima. Jezero godišnje posjeti više od 10.000 posjetilaca, piše "Pun kufer".

Zahvaljujući ulaganjima u turizam i dodatnim sadržajima, ovaj broj raste, pa preporučujemo da ga posjetite prije nego što svi pohrle. Ramsko jezero se nalazi u blizini Parka prirode Blidinje, nedaleko od gradova Prozor, Tomislavgrad, Bugojno i Jablanica, a prilaz jezeru je asfaltiran.