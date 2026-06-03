Ubrzanje gasifikacije Srpske: Usaglašeni naredni koraci za magistralni gasovod

U Ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske danas je održan sastanak posvećen koordinaciji i usklađivanju aktivnosti svih nadležnih institucija i učesnika u realizaciji kapitalnog projekta izgradnje magistralnog gasovoda na pravcu Šepak-Banjaluka-Novi Grad.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva energetike i rudarstva, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, preduzeća „Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo i JP „Autoputevi Republike Srpske“, kao i predstavnici izvođača radova na projektu – kompanija „Konvar“ iz Beograda i „Gasteh“ iz Inđije.

Tokom ovog radnog sastanka predstavljen je pregled dosadašnjih aktivnosti, nakon čega su učesnici definisali konkretne zadatke i obaveze za naredni period kako bi se osigurala što efikasnija realizacija predstojećih faza projekta. Predstavnici institucija su izrazili punu opredijeljenost da u okviru svojih nadležnosti maksimalno ubrzaju sve neophodne procedure, ističući da su intenzivirana komunikacija i koordinacija ključni preduslovi za uspješan završetak ovog poduhvata.

Učesnici su podsjetili da su u prethodnom periodu stvorene snažne pretpostavke za nesmetano odvijanje radova. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o posebnom postupku eksproprijacije, čime je olakšano i ubrzano rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi gasovoda. Takođe, istaknuto je da su usvojene izmjene Pravilnika o tehničkim normativima za transport prirodnog gasa omogućile racionalnije korišćenje prostora i smanjenje troškova izgradnje.

Naglašeno je da izgradnja ovog magistralnog gasovoda predstavlja jedan od najznačajnijih razvojnih projekata u Republici Srpskoj. Njegovom realizacijom omogućiće se sigurnije i pouzdanije snabdijevanje prirodnim gasom, doprinijeti diverzifikaciji energetskih izvora i jačanju energetske bezbjednosti, te stvoriti čvrsti temelji za privredni razvoj i nove investicije. Ovaj projekat će prirodni gas učiniti dostupnim većem broju lokalnih zajednica, privrednih subjekata i domaćinstava, čime će se značajno unaprijediti ukupna energetska infrastruktura Republike Srpske.

Kao zaključak sastanka, poručeno je da je u narednom periodu potrebno dodatno pojačati koordinaciju sa lokalnim zajednicama, koje treba hitno da pokrenu aktivnosti vezane za izgradnju sekundarne mreže na svojim područjima.