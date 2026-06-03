Potresno svjedočanstvo Rade Cvijetić o zločinu u Ledićima: "Izgubila sam desetoro najbližih"

„Izgubila sam desetoro najbližih. Majku Stanu, brata Milenka, brata Rada, bratića Miluna, snahu Vinku, snahu Nevenku, strica Milorada, strinu Lenku, rođaka Dragomira i rodicu Danijelu“, kazuje Rada Cvijetić, djevojački Tešanović, sudbinu stradalničke porodice Tešanović u svjedočanstvu za Memorijalni centar Republike Srpske.

Milun Tešanović najmlađa je žrtva, među 22 srpska civila, koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane Armije BiH. U trenutku kada su mu život oduzeli zločinci, imao je tek 18 mjeseci.

„Kad smo vršili Milunovu obdukciju, patolog Zoran Stanković je rekao da su mu pucali u potiljak i da su mu lomili noge i ruke. Koga je dijete od osamnaest mjeseci moglo da ugrozi, kakva je to sila?! To su zločinci, dželati! Za mene je ovo zločin, genocid, sve su pobili“, navodi u potresnom svjedočanstvu Rada Cvijetić.

„Sve njih pobile su komšije Muslimani, koje je moja baka bezbroj puta nahranila. Kako možeš zamisliti da te ubije neko s kim si se do juče zajedno hranio“, poručuje Rada.

Stradanje Srba

Rada Cvijetić, djevojački Tešanović, 6. juna 1992. godine izgubila osam najbližih srodnika koji su stradali kao civilne žrtve rata. Prilikom napada na srpsko selo Ledići od strane muslimanskih formacija, članovi porodice Tešanović pokušali su da se, zajedno sa ostalim mještanima, prebace na slobodnu teritoriju. Na putu prema selu Ljuta, na zapadnim obroncima Treskavice, zarobljeni su i ubijeni na licu mjesta 6. juna 1992. godine. Još dvoje Tešanovića živote je izgubilo 1.avgusta 1992. godine.

Tijela ubijenih Srba iz Ledića nakon rata su ekshumirana iz dvije masovne i jedne pojedinačne grobnice na Treskavici.

Svjedočanstvo Rade Cvijetić pohranjeno je u audio – vizuelnu bazu Memorijalnog centra Republike Srpske o stradanju srpskog naroda i moguće je pogledati na linku