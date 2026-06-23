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Meloni želi normalizaciju odnosa sa SAD

23.06.2026 20:28

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Премијерка Италије
Foto: Tanjug/Roberto Monaldo/LaPresse via AP

Italijanski premijer Đorđa Meloni izjavila je da se odnosi sa SAD moraju vratiti u normalu nakon njenog javnog spora sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom prošle sedmice.

"Ne namjeravam da i dalje potpirujem ovaj spor", rekla je Meloni novinarima na jednom događaju u Rimu, prenosi Srna.

Ona je prošle sedmice optužila svog nekadašnjeg bliskog saveznika Trampa da je izmislio da ga je "molila" da se fotografiše sa njim na nedavnom samitu Grupe sedam u Francuskoj.

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Tagovi :

Đorđa Meloni

Italija

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