Meloni želi normalizaciju odnosa sa SAD

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Italijanski premijer Đorđa Meloni izjavila je da se odnosi sa SAD moraju vratiti u normalu nakon njenog javnog spora sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom prošle sedmice.
"Ne namjeravam da i dalje potpirujem ovaj spor", rekla je Meloni novinarima na jednom događaju u Rimu, prenosi Srna.
Ona je prošle sedmice optužila svog nekadašnjeg bliskog saveznika Trampa da je izmislio da ga je "molila" da se fotografiše sa njim na nedavnom samitu Grupe sedam u Francuskoj.
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