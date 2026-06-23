Logo

Novčane kazne ili zatvor: Njemačka policija istražuje više od 1.000 korisnika IPTV-a

23.06.2026 17:11

Komentari:

0
Televizija
Foto: Pexel/ Kaboompics

Više od 1.000 korisnika ilegalnih IPTV servisa našlo se pod lupom njemačkih istražilaca nakon opsežnih akcija protiv mreža koje su neovlašteno distribuisale televizijski sadržaj. Za dio njih sada se spominju novčane kazne, dok zakon predviđa i zatvorske sankcije.

Kako prenose njemački mediji, problem raste iz godine u godinu, te sada prema Njemačkoj fudbalskoj ligi (DFL), više od šest miliona ljudi u toj zemlji koristi ilegalne prenose uživo.

Procjenjuje se da je godišnja štetu oko 1,8 milijardi evra.

Dva velika slučaja

Dugo su se istrage bile fokusirane na kriminalne operatere, ali policija i tužioci širom Evrope sada sve više progone i korisnike. Tako je i u Njemačkoj. Bavarska Centralna kancelarija za kibernetički kriminal (ZCB) preduzela je 2025. godine mjere u dva velika slučaja.

Телевизор

BiH

Ilegalni servisi IPTV-a nanose milionsku štetu

Kako prenosi Feniks Magazin, u jednom slučaju osumnjičeni su više od 30.000 korisnika širom svijeta ilegalno prodavali pristup kanalima i sadržajima koji se inače plaćaju, čime je pričinjena višemilionska šteta. Tokom racija ugašeni su serveri, izvršena hapšenja te zaplijenjeni gotovina i kriptovalute.

U drugoj akciji istražioci su oduzeli imovinu vrijednu oko 500.000 evra.

Tokom racija istražioci su došli do podataka o korisnicima, uključujući njihove naloge, prepiske i informacije o uplatama. Upravo ti podaci sada služe za identifikaciju i pokretanje postupaka protiv korisnika.

Identifikovano više od 1.000 korisnika

Kako pišu njemački mediji, u okviru istrage već je identifikovano više od 1.000 korisnika ilegalnih IPTV usluga u dva tekuća slučaja.

Телевизор

BiH

Nelegalne usluge IPTV-a krivično djelo: BiH kreće u obračun?

“Sporna optužba je neovlašteno kršenje srodnih prava. Zakon predviđa novčanu kaznu ili zatvorsku kaznu do tri godine za ovo krivično d‌jelo”, rekao je glavni javni tužilac u Kancelariji javnog tužilaštva.

Međutim, pravni stručnjaci predviđaju da će se novčane kazne izricati putem naloga za prekršaje, a ne putem većih sudskih postupaka. Navodno se kazne mogu kretati između 300 i 500 evra, ali u pojedinačnim slučajevima mogu biti i više.

Podijeli:

Tagovi :

iptv

Njemačka

istraga

Komentari (0)

Više iz rubrike

Путин тврди: Кијев губи територију за територијом

Svijet

Putin tvrdi: Kijev gubi teritoriju za teritorijom

2 h

0
Инга Ругињене

Svijet

Premijerka Litvanije podnijela ostavku!

2 h

0
Комби аустријске полиције.

Svijet

Maloljetnik zapalio školu kako bi izbjegao nastavu i roditeljski sastanak

2 h

0
Сергеј Лавров

Svijet

Lavov: Holandija uvježbava stvaranje logora za ruske ratne zarobljenike na svojoj teritoriji

3 h

1

  • Najnovije

18

52

Čehinja poginula u padu s motocikla u Drvaru: Sudarila se s ocem pa odletjela pod kamion

18

49

Majka reprezentativca BiH glavna tema navijača

18

19

Baka od 100 godina postala hit Svjetskog prvenstva

17

59

Granični prelaz u Kozarskoj Dubici dobio stalni međunarodni status

17

57

14-godišnjaci pušteni nakon što su skoro ubili čovjeka. "Iz urednih su porodica"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima