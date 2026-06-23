Logo

Maloljetnik zapalio školu kako bi izbjegao nastavu i roditeljski sastanak

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 15:55

Komentari:

0
Комби аустријске полиције.
Foto: Pexels

Austrijsku javnost potresao je slučaj iz Ansfeldena, gd‌je je policija rasvijetlila podmetanje požara u školskoj zgradi za koje je osumnjičen 15-godišnjak iz okruga Linz-Land.

Prema navodima istražioca, maloljetnik je u aprilu izazvao požar na ulazu u školu kako bi došlo do prekida nastave i odgode roditeljskog sastanka.

Požar izbio tokom noći

Požar je izbio u noći na 23. april u školi u Ulici Šlusštrase. Prema dosad utvrđenim informacijama, 15-godišnjak je oko 1.20 sati došao do škole, oštetio staklo na ulaznim vratima i u unutrašnjost ubacio zapaljivi predmet.

Istragom je utvrđeno kako je riječ o Molotovljevim koktelima. Vatra se nije proširila na cijeli objekt, ali su dim i čađ prouzročili veliku štetu u unutrašnjosti škole.

Požar je nekoliko sati kasnije uočio školski domar, koji je po dolasku na posao osjetio miris paljevine i alarmirao hitne službe. Vatrogasci su požar brzo ugasili, no zgrada je zbog oštećenja i onečišćenja morala biti zatvorena, a nastava privremeno premještena u zamjenske prostorije.

Policija sedmicama tragala za počiniocem

Slučaj je preuzela kriminalistička policija savezne pokrajine Gornje Austrije, koja je sedmicama radila na otkrivanju počinioca.

Istraga je na kraju dovela do 15-godišnjaka iz okruga Linz-Land. Prema policijskim navodima, mladić je tokom ispitivanja priznao d‌jelo i opisao što je učinio.

Istražiocima je rekao kako je želio izazvati zatvaranje škole kako bi dobio nekoliko slobodnih dana. Uz to, nadao se da će zbog incidenta biti otkazan i planirani roditeljski sastanak.

Velika šteta, povrijeđenih nije bilo

U trenutku napada u školi nije bilo nikoga pa niko nije povrijeđen. Ipak, posljedice su bile ozbiljne jer su dim i čađ zahvatili veći dio zgrade, zbog čega se nastava morala organizovati na drugoj lokaciji.

Austrijske vlasti zasad nisu objavile tačan iznos materijalne štete, no riječ je o ozbiljnom incidentu s mogućim dalekosežnim posljedicama.

Protiv 15-godišnjaka se vodi dalji postupak. Budući da je riječ o maloljetnoj osobi, austrijsko pravosuđe postupaće prema pravilima koja vrijede za mlađe počinioce krivičnih d‌jela, prenosi Kroativ.

(Avaz)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Austrija

maloljetnik

zapaljena škola

Komentari (0)

Pročitajte više

Сергеј Лавров

Svijet

Lavov: Holandija uvježbava stvaranje logora za ruske ratne zarobljenike na svojoj teritoriji

18 min

1
Пуцано на православни крст и гробље у Травнику

Gradovi i opštine

Pucano na pravoslavni krst i groblje u Travniku

20 min

0
Локализован пожар на депонији "Уборак"

Gradovi i opštine

Lokalizovan požar na deponiji "Uborak"

22 min

0
Вакцину која спречава рак не желе сви: Страх и дезинформације коче ХПВ имунизацију

Republika Srpska

Vakcinu koja sprečava rak ne žele svi: Strah i dezinformacije koče HPV imunizaciju

33 min

0

Više iz rubrike

Сергеј Лавров

Svijet

Lavov: Holandija uvježbava stvaranje logora za ruske ratne zarobljenike na svojoj teritoriji

18 min

1
врућина висока температура

Svijet

Rekordi padaju, ima mrtvih: Toplotna kupola prži Evropu

1 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Niko ne sumnja u stabilnost ruske ekonomije

1 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп стиже авионом Ер Форс Уан, у петак, 5. јуна 2026. године, на аеродром Мористаун у Мористауну, Њу Џерзи.

Svijet

Tramp: Teheran pristao na inspekcije

2 h

0

  • Najnovije

15

55

Maloljetnik zapalio školu kako bi izbjegao nastavu i roditeljski sastanak

15

47

Lavov: Holandija uvježbava stvaranje logora za ruske ratne zarobljenike na svojoj teritoriji

15

45

Pucano na pravoslavni krst i groblje u Travniku

15

43

Lokalizovan požar na deponiji "Uborak"

15

32

Vakcinu koja sprečava rak ne žele svi: Strah i dezinformacije koče HPV imunizaciju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima