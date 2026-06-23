Logo

Tramp: Teheran pristao na inspekcije

23.06.2026 14:00

Komentari:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп стиже авионом Ер Форс Уан, у петак, 5. јуна 2026. године, на аеродром Мористаун у Мористауну, Њу Џерзи.
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Teheran je pristao da se na neodređeno vrijeme vrše inspekcije u nuklearnim postrojenjima u Iranu, saopštio je predsjednik SAD Donald Tramp.

On je na mreži "Trut sošl" napisao da SAD neće nastaviti pomorsku blokadu Ormuskog moreuza, ali da su spremne za tako nešto ukoliko bude neophodno.

Prema njegovim riječima, da Iran nije pristao na inspekcije, ne bi bilo daljih pregovora.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Odlučno se borimo protiv terorizma u Rusiji

"Na osnovu toga i drugih velikih ustupaka Irana, pristao sam da se dozvoli da Ormuski moreuz ostane otvoren, bez dalje pomorske blokade", naveo je Tramp.

Američki predsjednik naglasio je da pregovori sa Iranom veoma dobro napreduju.

/SRNA/

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Teheran

Inspekcija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Струјни осигурач

Svijet

Otkrivena velika krađa struje ''teška'' preko 9 miliona evra

2 h

0
Сукоб у Украјини

Svijet

Tvrdi se da Rusija gubi: Jedna mapa govori suprotno

2 h

0
Руски предсједник Владимир Путин присуствује разговорима са иранским министром спољних послова Абасом Арагчијем у Предсједничкој библиотеци Бориса Јељцина у Санкт Петербургу, Русија, понедјељак, 27. априла 2026. године.

Svijet

Putin: Odlučno se borimo protiv terorizma u Rusiji

2 h

0
Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov o pregovorima sa Kijevom: Rusija je spremna

3 h

0

  • Najnovije

15

55

Maloljetnik zapalio školu kako bi izbjegao nastavu i roditeljski sastanak

15

47

Lavov: Holandija uvježbava stvaranje logora za ruske ratne zarobljenike na svojoj teritoriji

15

45

Pucano na pravoslavni krst i groblje u Travniku

15

43

Lokalizovan požar na deponiji "Uborak"

15

32

Vakcinu koja sprečava rak ne žele svi: Strah i dezinformacije koče HPV imunizaciju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima