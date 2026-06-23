Tramp: Teheran pristao na inspekcije

Teheran je pristao da se na neodređeno vrijeme vrše inspekcije u nuklearnim postrojenjima u Iranu, saopštio je predsjednik SAD Donald Tramp.

On je na mreži "Trut sošl" napisao da SAD neće nastaviti pomorsku blokadu Ormuskog moreuza, ali da su spremne za tako nešto ukoliko bude neophodno.

Prema njegovim riječima, da Iran nije pristao na inspekcije, ne bi bilo daljih pregovora.

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"Na osnovu toga i drugih velikih ustupaka Irana, pristao sam da se dozvoli da Ormuski moreuz ostane otvoren, bez dalje pomorske blokade", naveo je Tramp.

Američki predsjednik naglasio je da pregovori sa Iranom veoma dobro napreduju.

/SRNA/